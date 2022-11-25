Бывший топ-менеджер РЖД вложит ₽5 млрд в контейнерный терминал в Москве

Строительство складов на 100 тыс. кв. м для контейнерного терминала «Ховрино» обойдется в 5 млрд руб. Это один из трех логистических центров, которые должны освободить в Москве другие площадки для перевалки железнодорожных грузов

ТЛЦ «Ховрино» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Гендиректор группы «Фининвест», бывший начальник управления по таможенно-брокерской деятельности РЖД Александр Кахидзе планирует вложить около 5 млрд руб. в строительство складов площадью 100 тыс. кв. м в рамках реализации второго этапа железнодорожного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Ховрино» на севере Москвы, рассказал он РБК. По словам Кахидзе, строительство начнется в 2023 году.

Этот комплекс площадью более 40 га, открытый в 2014 году, расположен на одноименной станции железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он позволил РЖД привлечь дополнительные грузопотоки с северо-запада России и из стран Балтии, сообщала пресс-служба компании. В ТЛЦ «Ховрино» уже вложено 4 млрд руб. частных инвестиций, уточнил Кахидзе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 ноября заявил, что «Ховрино» — один из трех ключевых элементов «грузового транспортного каркаса» столицы. Его формирование завершится после модернизации железнодорожного транспортно-логистического центра «Кунцево-2», принадлежащего РЖД, на западе и строительства нового аналогичного ТЛЦ «Южный порт» на юго-востоке. На развитие трех таких комплексов может потребовать не менее 10 млрд руб. без учета модернизации железнодорожной инфраструктуры, считает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. В пресс-службе дептранса не ответили на запрос РБК, представитель РЖД не раскрыл стоимость проектов.

Что известно об Александре Кахидзе Окончил в 1998 году Московский государственный университет путей сообщения по специальности «коммерция на транспорте». С 2004 по 2006 год был начальником управления по таможенно-брокерской деятельности РЖД, с 2006 по 2007 год — советником вице-президента РЖД по коммерческим вопросам и логистике. В 2011-м назначен замгендиректора АНО «Дирекция Московского транспортного узла», в 2015-м — гендиректором этой организации. В 2019 году стал владельцем и гендиректором ООО «Фининвест». Эта компания занимается строительством транспортно-логистических центров. Сейчас в портфеле «Фининвеста» три проекта — «Ховрино», «Электроугли» в Подмосковье (запущен в 2018 году) и «Уральский» в Свердловской области (2022 год). Их суммарная мощность — 1,55 млн TEU (эквивалент вместимости стандартного 20-футового контейнера) в год. В 2023 году Кахидзе планирует запустить еще два ТЛЦ — «Артем» (Приморье) и «Сибирский» (Новосибирская область), в 2024-м — «Хабаровский», в 2025 году — «Пермский», «Омский» и «Красноярский». В 2027-м суммарная проектная мощность девяти мультимодальных центров «Фининвеста» должна составить 5,05 млн TEU, указано в его презентации, представленной на форуме «Транспорт России» 17 ноября. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается примерно в 100 млрд руб. Из них более 30 млрд руб. уже проинвестировано, рассказал РБК Кахидзе. По его словам, он вкладывается вместе с партнерами, основной из которых Андрей Тарасов, совладелец и экс-глава совета директоров банка «Центрокредит» (данные СПАРК). РБК направил запрос в кредитную организацию. Еще один актив Кахидзе — 50% контейнерного оператора «Логопер» (в прошлом году перевез более 80 тыс. TEU). Еще 50% — у одного из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков, французской компании CMA CGM. Последняя в партнерстве с «Логопером» претендовала на покупку «Трансконтейнера» в 2017 году.

Зачем Москва развивает ТЛЦ

Формируемый в Москве грузовой каркас позволит повысить пропускную способность и надежность логистических цепочек для обеспечения устойчивой работы предприятий потребительского рынка и промышленности города, говорит представитель РЖД. «Равномерное распределение грузов по транспортно-логистическим центрам улучшит движение в городе. Грузовикам с тяжеловесными контейнерами не придется выезжать на улицы Москвы», — отмечал Собянин. Развитие крупных мультимодальных ТЛЦ также позитивно скажется на экологии мегаполиса, добавляет Бурмистров.

Столичные власти говорят о необходимости изменений структуры внутригородских железнодорожных терминалов более пяти лет. В 2016 году Москва и РЖД договорились оптимизировать работу грузовых станций (на тот момент их было десять, включая Ховрино и Кунцево-2, на площади около 120 га). Тогда около трети прибывающих грузов были предназначены не для потребителей столицы. «Это много, учитывая, что почти все терминалы находятся в центре города», — отмечал вице-мэр, руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Уже в то время было согласовано закрытие четырех терминалов — «Москва-Бутырская», «Подмосковная», «Москва-Товарная-Рязанская» и «Москва II Митьково». Имеющиеся площади грузовых терминалов используются неэффективно, указывал Ликсутов. По его словам, город получил только несколько десятков миллионов рублей прибыли со 120 га, половина которых находится в ЦАО.

В 2017 году Росжелдор выпустил приказ о закрытии еще двух грузовых станций — Павелецкой и Курской, где располагались крупные грузовые терминалы. В результате на месте когда-то крупнейшей в России контейнерной станции был возведен жилой комплекс бизнес-класса «Павелецкая Сити», напоминает управляющий партнер «Инфра Проектов» Алексей Безбородов. Сейчас внутри МКАД у РЖД осталось четыре действующих грузовых терминала — на станциях Бирюлево-Товарная, Кусково, Лосиноостровская и Кунцево-2. Причем только последний предназначен для обработки контейнеров, остальные — исключительно для насыпных и тарно-штучных грузов (грузы в самой разной упаковке — картонных коробках, ящиках, мешках и т.д.). Контейнерами отправляется широчайшая номенклатура товаров — от алкоголя и бытовой техники до металлов, станков и прочего инженерного оборудования, говорит Безбородов. По данным Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок, около 80% импорта в России в долларовом эквиваленте приходится на контейнеры.

Когда завершится модернизация железнодорожных терминалов

Проект ТЛЦ «Южный порт» разделен на три очереди с реализацией последней после 2025 года, следует из заявлений мэра. Планируется, что это будет самый крупный столичный терминал. Его создание Собянин объяснил развитием производства автозавода «Москвич» (бывший завод Renault), которое возобновилось 23 ноября. С выходом на полную мощность «Южный порт» сможет обрабатывать до 5,6 млн т грузов в год для разных предприятий Москвы, говорит представитель РЖД. Предполагается, что ежегодно он сможет перерабатывать 300 тыс. TEU, уточнял в октябре начальник коммерческой службы центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Артем Шепеляев.

Инвестиции в этот проект пока не известны, так как московские власти и монополия занимаются согласованием схемы логистики для автозавода «Москвич», сказал РБК источник, близкий к РЖД. Комплекс потребует существенных расходов для города и РЖД, но не даст Москве значительного эффекта, считает представитель железнодорожного контейнерного оператора «Транс Синергия» (реализует проект ТЛЦ в Люберцах). «Будет наблюдаться экономия на автопробеге при доставке контейнеров на завод, но затем они будут направляться в область на погрузку и обратно, что создаст дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру города», — предупреждает он.

По словам Кахидзе, ТЛЦ «Ховрино» уже сейчас способен пропускать 250 тыс. TEU, увеличивать этот показатель не планируется. Строительство складского комплекса завершится через три-четыре года, добавляет он. Грузы в контейнерах будут выгружаться в склады и уже оттуда развозиться малотоннажными автомобилями. «Это позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть мегаполиса со стороны крупнотоннажного грузового автотранспорта», — поясняет Кахидзе.

Перерабатывающая мощность «Кунцево-2» оценивается в 2,5 млн т в год, терминал сможет обрабатывать не только контейнеры (135 тыс. TEU), но и другие грузы. Сейчас он способен обслуживать не более 100 тыс. TEU ежегодно, говорит Безбородов. Это самая крупная грузовая площадка в Москве, которую использует крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома»). Но компания пока не готова развивать этот комплекс, так как московские власти ограничили объемы переработки на терминале 150 тыс. TEU (у компании был проект на 400 тыс. TEU) из-за загруженности улично-дорожной сети в том районе, сообщил РБК первый вице-президент компании Виктор Марков. Если изменится позиция московских властей относительно возможностей развития проекта и допуска грузового автотранспорта, компания готова вернуться к возможности реконструировать терминал. Перспективы развития «Кунцево-2» ограничены возведенными вокруг объектами недвижимости, проблемами с автодорогами в этом районе, добавляет Безбородов. Представитель РЖД это не комментирует.

Основные грузовые хабы, обслуживающие нужды Московского региона, расположены в Московской области, отмечает Кахидзе. Трех транспортно-логистических центров в Москве достаточно для удовлетворения городских потребностей в грузах, доставляемых железнодорожным транспортом, в том числе в контейнерах, полагает он. По словам Кахидзе, с учетом приоритета развития пассажирских перевозок не представляется возможным обрабатывать больший объем грузов в столице. В этом году объем грузопереработки в Московском регионе составит 1,2–1,3 млн TEU, прогнозирует представитель «Транс Синергия». По его оценкам, существующие контейнерные терминалы и проекты, которые находятся в стадии реализации, позволят совокупно увеличить мощности до более 2,5 млн TEU в год.