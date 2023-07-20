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Киев заявил о готовности пойти на любые риски ради вывоза зерна

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности пойти на любые риски ради вывоза зерна
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина хочет продолжить вывоз зерна без участия в зерновой сделке России, в трехстороннем формате с Турцией и ООН. Минобороны России будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина готова на любые риски ради продолжения вывоза своего зерна, несмотря на сворачивание зерновой сделки, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба журналу Time.

«Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, что наше послание миру просто: нам [в сделке] не нужна Россия», — сказал он.

Министр добавил, что ответственность над минимизацией рисков должны разделить между собой Киев, Анкара и ООН.

Для России, как отметил Кулеба, выход из сделки выгоден тем, что она может «заработать больше денег» на продаже своего зерна ввиду сокращения поставок с Украины.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН, включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

Сейчас Москва считает все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Украина также будет рассматривать следующие в российские порты суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

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Россия допускала, что вернется в сделку, если будут соблюдены ее требования:

  • переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;
  • разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

МИД указывал, что у ООН, согласно договоренностям, еще остается три месяца на то, чтобы решить указанные проблемы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зерновая сделка Дмитрий Кулеба Украина
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