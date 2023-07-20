Киев заявил о готовности пойти на любые риски ради вывоза зерна

Украина хочет продолжить вывоз зерна без участия в зерновой сделке России, в трехстороннем формате с Турцией и ООН. Минобороны России будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов

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Украина готова на любые риски ради продолжения вывоза своего зерна, несмотря на сворачивание зерновой сделки, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба журналу Time.

«Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, что наше послание миру просто: нам [в сделке] не нужна Россия», — сказал он.

Министр добавил, что ответственность над минимизацией рисков должны разделить между собой Киев, Анкара и ООН.

Для России, как отметил Кулеба, выход из сделки выгоден тем, что она может «заработать больше денег» на продаже своего зерна ввиду сокращения поставок с Украины.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН, включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

Сейчас Москва считает все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Украина также будет рассматривать следующие в российские порты суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Россия допускала, что вернется в сделку, если будут соблюдены ее требования:

переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;

разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

МИД указывал, что у ООН, согласно договоренностям, еще остается три месяца на то, чтобы решить указанные проблемы.