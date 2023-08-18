branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Лови момент: какие бизнес-стратегии выбрали российские компании в 2023-м Pro, 12:05
Директор московской школы объяснил стрельбу во дворе «Днем Бородина» Общество, 12:02
Фаворитом президентских выборов в Аргентине стал «конкурент» Трампа Политика, 11:59
СПБ Биржа с 23 августа запустит торги паями 11 новых ETF Инвестиции, 11:53
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:48
Как россиянину сдать экзамен IELTS в 2023 году: подробная инструкция Life, 11:47
ФСБ задержала двух россиян с 250 кг янтаря-сырца Политика, 11:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
WSJ узнала о мерах США против Турции за «помощь России» Политика, 11:40
Месси рассказал об обретенном счастье после перехода в «Интер Майами» Спорт, 11:39
ПСБ и госкорпорация «Ростех» развивают партнерство Пресс-релиз, 11:38
Великобритания заказала для Украины системы ПВО на £90 млн Политика, 11:38
В грузовом терминале морского порта в Новороссийске произошел пожар Общество, 11:33
Выходит новый фильм с Лиамом Нисоном. Вот почему актер по-прежнему крутой Life, 11:32
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 11:30
Война санкций ,  
0 

WSJ узнала о мерах США против Турции за «помощь России»

WSJ: США готовят меры против Турции за помощь России с обходом санкций
Сюжет
Война санкций
США недовольны турецкими компаниями, обходящими санкции против России, и готовят меры в отношении Анкары, говорят источники WSJ. Ранее аналогичное давление Вашингтон пытался оказать на Бишкек
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи Москве с обходом международных санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Американские власти стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против России, но вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям». По словам собеседника издания, Вашингтон находится в контакте с Анкарой по этому вопросу и информируют ее о последствиях предоставления поддержки Москве.

США и другие западные страны не раз выражали обеспокоенность поставками санкционной продукции через Турцию, на Западе отмечали резко выросший поток экспорта из близких к России стран. Вашингтон еще в прошлом году пригрозил турецким компаниям наказанием за обход ограничений, а также указывал, что ситуация вредит двусторонним отношениям.

Власти Турции обещали не допускать обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в республике, однако представители Анкары делали заявления об отказе присоединиться к ограничениям. «Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией», — считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

США также обратили внимание на действия Киргизии по отношению к обходу санкций: месяц назад американские власти начали готовить экономические меры для давления на Бишкек. По данным источников Thе Washington Post, Киргизия поставляет компаниям из России товары двойного назначения, в том числе китайские дроны. Как пишет издание со ссылкой на торговые документы, в феврале и марте киргизские компании закупили «чувствительную» электронику, включая полупроводники и усилители напряжения.

Читайте на РБК Pro
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков

Вскоре после публикации материала киргизские власти объявили об усилении экспортного контроля. Минэкономкоммерции республики обратилось в представительство ЕС и посольство США в Киргизии с предложением провести консультации по совершенствованию экспортного контроля.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
обход санкций США Турция санкции США
Материалы по теме
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России
Политика
Премьер Латвии увидел в санкциях сигнал по вопросу о гражданстве Авена
Политика
Google начал блокировать сервисы для российских компаний под санкциями
Технологии и медиа