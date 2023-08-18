WSJ узнала о мерах США против Турции за «помощь России»

США недовольны турецкими компаниями, обходящими санкции против России, и готовят меры в отношении Анкары, говорят источники WSJ. Ранее аналогичное давление Вашингтон пытался оказать на Бишкек

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Власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи Москве с обходом международных санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Американские власти стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против России, но вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям». По словам собеседника издания, Вашингтон находится в контакте с Анкарой по этому вопросу и информируют ее о последствиях предоставления поддержки Москве.

США и другие западные страны не раз выражали обеспокоенность поставками санкционной продукции через Турцию, на Западе отмечали резко выросший поток экспорта из близких к России стран. Вашингтон еще в прошлом году пригрозил турецким компаниям наказанием за обход ограничений, а также указывал, что ситуация вредит двусторонним отношениям.

Власти Турции обещали не допускать обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в республике, однако представители Анкары делали заявления об отказе присоединиться к ограничениям. «Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией», — считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

США также обратили внимание на действия Киргизии по отношению к обходу санкций: месяц назад американские власти начали готовить экономические меры для давления на Бишкек. По данным источников Thе Washington Post, Киргизия поставляет компаниям из России товары двойного назначения, в том числе китайские дроны. Как пишет издание со ссылкой на торговые документы, в феврале и марте киргизские компании закупили «чувствительную» электронику, включая полупроводники и усилители напряжения.

Вскоре после публикации материала киргизские власти объявили об усилении экспортного контроля. Минэкономкоммерции республики обратилось в представительство ЕС и посольство США в Киргизии с предложением провести консультации по совершенствованию экспортного контроля.