 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Эквадор отказался от поставок оружия для Украины

Глава МИД Эквадора: страна не будет поставлять оружие Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам главы МИДа, президент Эквадора дал «четкое указание» не отправлять военную технику стране, участвующей в международном конфликте
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Эквадор не будет отправлять вооружение Украине как участвующему в конфликте государству, заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфелд на заседании парламентской комиссии, передает El Universo.

Она объяснила, что президент Эквадора Даниэль Нобоа «дал четкое указание» не поставлять военную технику странам, вовлеченным в «международный вооруженный конфликт».

Власти Эквадора передумали поставлять США российскую технику
Политика
Даниэль Нобоа

В конце января власти Эквадора заявили о планах отправить в США старую советскую технику. Нобоа назвал ее «металлоломом», добавив, что такие поставки не противоречат международным соглашениям. Вашингтон, в свою очередь, намеревался передать технику Украине.

Российское посольство предупредило, что расценит это как недружественный шаг, «вклад в конфликт [России и Украины] одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете и поиске возможного посредничества» между Москвой и Киевом. Россия осуждает военную помощь и поставки оружия Киеву.

На фоне дипломатического конфликта из-за военной техники Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах нашли муху-горбатку, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и служат переносчиками холеры. Кито после этого представил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы он пересмотрел свое решение. 16 февраля глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что поставки бананов в Россию разрешены с пяти эквадорских предприятий.

В ночь на 17 февраля российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что власти страны передумали отправлять военную технику в США. Дипломат рассказал, что встречался с Нобоа и власти заверили, что Эквадор «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Эквадор Украина поставки оружия
Материалы по теме
Власти Эквадора передумали поставлять США российскую технику
Политика
Россия частично сняла запрет на бананы из Эквадора
Политика
Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить поставки бананов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 16:29
Путин присвоил звание генерал-полковника первому замглавы ГОУ Генштаба Политика, 20:31
Экипировщик отреагировал на утечку фотографий новой формы сборной России Спорт, 20:29
Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию частных медиков Политика, 20:22
Профсоюзы Франции настояли на закрытии Эйфелевой башни на Олимпиаду Политика, 20:14
«Кристал Пэлас» уволил Роя Ходжсона после выписки из больницы Спорт, 20:05
Эквадор отказался от поставок оружия для Украины Политика, 20:02
Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового Политика, 19:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Венгрия решила не выступать против 13-го пакета антироссийских санкций Политика, 19:49
Военная операция на Украине. Карта на 19 февраля Политика, 19:47
Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян Экономика, 19:35
Великобритания заявила, что поставила Киеву почти все свои САУ AS-90 Политика, 19:32
Аналитики ПСБ обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 19:29
«Бешикташ» уволил игрока на фоне скандала с анкетой в Tinder Спорт, 19:23
Частный инвестор впервые выиграл иск к Euroclear в арбитражном суде Инвестиции, 19:22