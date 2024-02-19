Эквадор отказался от поставок оружия для Украины

По словам главы МИДа, президент Эквадора дал «четкое указание» не отправлять военную технику стране, участвующей в международном конфликте

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Эквадор не будет отправлять вооружение Украине как участвующему в конфликте государству, заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфелд на заседании парламентской комиссии, передает El Universo.

Она объяснила, что президент Эквадора Даниэль Нобоа «дал четкое указание» не поставлять военную технику странам, вовлеченным в «международный вооруженный конфликт».

В конце января власти Эквадора заявили о планах отправить в США старую советскую технику. Нобоа назвал ее «металлоломом», добавив, что такие поставки не противоречат международным соглашениям. Вашингтон, в свою очередь, намеревался передать технику Украине.

Российское посольство предупредило, что расценит это как недружественный шаг, «вклад в конфликт [России и Украины] одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете и поиске возможного посредничества» между Москвой и Киевом. Россия осуждает военную помощь и поставки оружия Киеву.

На фоне дипломатического конфликта из-за военной техники Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах нашли муху-горбатку, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и служат переносчиками холеры. Кито после этого представил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы он пересмотрел свое решение. 16 февраля глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что поставки бананов в Россию разрешены с пяти эквадорских предприятий.

В ночь на 17 февраля российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что власти страны передумали отправлять военную технику в США. Дипломат рассказал, что встречался с Нобоа и власти заверили, что Эквадор «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне».