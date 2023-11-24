Цена килограмма бананов в магазинах впервые превысила 140 рублей

Ослабление рубля привело к заметному росту цен на фрукты этой осенью: вслед за апельсинами в магазинах подорожали бананы. После укрепления рубля рост цен приостановился, говорят эксперты: в ноябре оптовые цены начали снижаться

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В октябре 2023 года средняя розничная цена 1 кг бананов поднялась до 143,4 руб., следует из данных Росстата. По сравнению с октябрем прошлого года стоимость этих фруктов выросла на 47% — в октябре 2022 года средняя цена составляла 97,7 руб. за 1 кг.

Для отдельно взятого октября такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за доступный период наблюдения Росстата с 2000 года. Предыдущий рекорд подорожания за октябрь бананы поставили в 2015 году: тогда цены выросли на 35,2% по сравнению с тем же месяцем 2014 года — с 51,7 и до 69,8 руб. за 1 кг.

В абсолютном выражении отметку в 140 руб. за 1 кг средней месячной цены бананы преодолели впервые за время наблюдений Росстата. В прошлый раз заметный рост цен наблюдался в марте 2022 года: тогда в течение месяца бананы подорожали на 31,1% — с 97,3 в феврале до 128 руб. за 1 кг в марте. Относительно марта 2021 года цена поднялась на 47,7%. Летом 2022-го цены откатились назад, а затем вернулись к росту: следующий пик был в апреле 2023-го, когда 1 кг бананов в рознице стоил 129,6 руб. В начале лета 2023 года цены традиционно снижались относительно весенних месяцев, но с июля вновь начали расти: уже в сентябре стоимость бананов в рознице превысила показатели и марта 2022-го, и апреля 2023-го, достигнув 135,6 руб. за 1 кг.

Лидером роста цен среди фруктов, по данным Росстата, оказались апельсины, которые в августе поставили рекорд по темпу подорожания с начала века для этого времени года. В октябре 2023 года стоимость 1 кг апельсинов в рознице увеличилась почти на 80% год к году — до 209 руб. за 1 кг. Цены на лимоны в октябре выросли на 40% год к году (до 195 руб. за 1 кг), груши (подорожали на 45% — до 243 руб. за 1 кг), а также виноград (рост на 48% — до 222 руб. за 1 кг). Но такие значения в абсолютном выражении не рекордны: например, цена груш превышала 260 руб. за 1 кг в марте 2022 года, а виноград в мае 2022 года стоил еще больше — 290 руб. за 1 кг. Лимоны поставили ценовой рекорд в апреле 2020 года, когда на фоне пандемии они подорожали до 350 руб. за 1 кг.

Дешевле всего российским потребителям в октябре 2023-го обходились яблоки: они стоили в среднем 116 руб. за 1 кг и подорожали по сравнению с прошлым годом на 15%.

Самый популярный фрукт в России Бананы — самый популярный фрукт у российских потребителей. По данным исследовательской компании NielsenIQ, за год с ноября 2022 по октябрь 2023 года на долю бананов приходилось 21,7% всех покупок фруктов в торговых сетях в денежном выражении. Для сравнения: на яблоки пришлось 16,3% всех продаж, третьими по популярности были мандарины (9,9% от всех покупок). На виноград потребители тратили 6,5% своих расходов на фрукты, а на апельсины — лишь 5%. В мае 2023 года правкомиссия по экономическому развитию поручила Минэкономразвития рассмотреть вопрос о том, чтобы отнести бананы к социально значимым продуктам и временно обнулить ставки на таможенные пошлины, сообщали «Известия». Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 € за 1 кг. РБК направил запрос в Минэкономразвития, а также в Минсельхоз.

Почему подорожали бананы

Стоимость бананов, как и других фруктов, по которым Россия зависит от импортных поставок, привязана к курсу мировых валют, напоминает гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий. Летом 2023 года курс рубля резко упал по отношению к мировым валютам, что отразилось на стоимости импортной продукции, в том числе фруктов, вспоминает она. По данным ЦБ, доллар и евро укрепляются к рублю с мая 2023 года: в июне средний номинальный курс американской валюты составлял 83,1 руб., а европейской — 90,1 руб. Рост составил 40–50%: годом ранее доллар стоил в июне 57,2 руб., а евро — 60,1 руб. «Курсовая разница добавилась к стоимости фруктов», — уточнила Козий. В результате минимальная розничная стоимость бананов в октябре 2023 года составила 119 руб. за 1 кг, что на 50% больше, чем в октябре 2022 года. Впрочем, после укрепления курса рубля рост цен приостановился на какое-то время, но может снова произойти, если рубль ослабнет, опасается собеседница РБК.

На стоимости бананов в этом году отразилось ослабление курса рубля — валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков, так и к подорожанию логистики, на которую приходится существенная доля себестоимости, согласен зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, а также опрошенные РБК ретейлеры. Помимо курса валют «незначительное влияние» оказало также повышение на 4% минимальной цены на бананы у поставщиков, которую в этом году установило Министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора, рассказал источник РБК в одной из торговых сетей. С начала года закупочная цена бананов у поставщиков в долларах не менялась, колебание связано с ослаблением рубля, уточняют в пресс-службе сети магазинов Metro. Контрактная годовая цена в долларах не изменилась, подтвердили в пресс-службе торговой сети «Лента». У эквадорских поставщиков цены в долларах обычно повышаются каждый год на 2–4% из-за мировой инфляции, уточнила Козий. При этом государство регулирует минимальные экспортные цены: официальная цена, рекомендованная эквадорским Минсельхозом, на 2023 год составляет $6,5 за коробку бананов, а на 2024 год — $6,85.

Откуда Россия завозит бананы Основной поставщик бананов для России — Эквадор. Эта страна обеспечивала около 96% всех импортных поставок бананов на российский рынок, оценивала в 2020 году консалтинговая компания «НЭО Центр». По итогам 2022 года поставки эквадорских бананов в Россию сократились на 2%, до 82,88 млн ящиков (вес одного ящика — 18,14 кг), следует из данных Ассоциации экспортеров бананов Эквадора. Тогда в марте 2022 года поставки бананов в Россию рухнули по сравнению с предыдущим месяцем на 37,4%, с 9,02 млн до 5,64 млн ящиков. Это произошло, после того как западные страны после начала специальной военной операции на Украине ввели антироссийские санкции, затронувшие логистику и банковский сектор. Тогда же крупнейшие международные логистические компании отказались работать с Россией из-за санкций, что вызвало разрыв цепочек и перебои в поставках. В 2023 году экспорт бананов из Эквадора в Россию пока находится на прошлогоднем уровне. По данным эквадорской ассоциации, за январь—сентябрь поставки в Россию составили 58,98 млн ящиков бананов — на 0,93% больше, чем за аналогичный период прошлого года (58,44 млн ящиков). В свою очередь, Россия для Эквадора — второй крупнейший покупатель его бананов после стран ЕС: за девять месяцев года на российский рынок ушло 21,4% всего экспорта, тогда как в Европу — 29,6%.

Падение курса рубля «автоматически приводит к удорожанию импортных товаров», а в цене бананов очень важна логистическая составляющая, которая также выросла в цене, напоминает партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. Цена на бананы в основном складывается из транспортировки — сам фрукт в тропических странах стоит недорого, объясняет менеджер компании «Евразия» Юрий Гуменюк (поставляет в Россию бананы из Египта). Эта компания, например, продает в опте бананы по 117 руб. за 1 кг, но конечная цена увеличивается из-за НДС, таможенной пошлины, транспортировки фурой от Новороссийска до Москвы. Плюс в цену закладывается хранение продукта на розничных складах, сортировка и доставка в розничные магазины, уточнил Гуменюк.

Стоимость фруктов зависит еще и от сезона спроса, напоминает Козий: «Самые низкие цены — традиционно летом, зимой они выше». Банановые плантации Эквадора плодоносят круглогодично, но зимой спрос на бананы в странах Северного полушария повышается.

Влияние на стоимость бананов могли оказать и внутренние механизмы регулирования цен на социально значимые продукты в России, рассуждает Корягина. «В прошлом году российские власти по мере возможности влияли на рост цен в рознице на социально значимые продукты, в том числе и на бананы — «фрукт для бедных», — добавляет эксперт, замечая, что в этом году розница уже не может позволить себе сдерживать цены «даже под давлением».

В ноябре оптовые цены на бананы начали снижаться, говорит Леонов из Руспродсоюза, — по его словам, в середине ноября цены снизились на 3,1%, до 90,6 руб. за 1 кг. В рознице федеральные сети устанавливают цены сами, так как имеют прямые контракты на поставку зарубежных фруктов и овощей, напоминает эксперт. «Насколько оптовая динамика будет отыграна в рознице — зависит от торговых сетей», — резюмировал Леонов. В пресс-службе торговой сети Metro уточнили, что в последнее время цены на бананы в рознице «существенно не повышались».

В пресс-службе «Магнита» отказались от комментариев. РБК направил запрос в X5 Group, «Верный», «Азбуку вкуса», «ВкусВилл» и «Ярче».