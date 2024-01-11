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Политика ,  
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Россия предупредила Эквадор о реакции на передачу российской техники США

Посол: Россия сочтет недружественной передачу Эквадором российской техники в США
Российская сторона расценит передачу вооружения как «вклад в конфликт одной стороны» и «нарушение позиции о нейтралитете», заявленной президентом Эквадора, предупредил посол в Кито Владимир Спринчан
Даниэль Нобоа
Даниэль Нобоа (Фото: Karen Toro / Reuters)

Россия расценит передачу Эквадором российской военной техники в США как откровенно недружественный шаг, заявил посол в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине», — сказал Спринчан (цитата по ТАСС).

Российская сторона расценит передачу вооружения как «вклад в конфликт одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете и поиске возможного даже посредничества между Россией и Украиной для решения дипломатическими методами этого вопроса».

По его словам, Москва тщательно проверяет информацию о планах эквадорских властей обменять старую военную технику российского и украинского производства на современное американское вооружение.

Посол также отметил, что беспорядки в стране не должны повлиять на поставки бананов в Россию.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа на фоне мятежа мафии в интервью радиостанции Canela заявил, что страна рассчитывает поменять устаревшую российскую и украинскую военную технику на современное американское оружие на $200 млн. О какой именно технике идет речь, он не уточнил.

Агентство Prensa Latina уточнило, что Нобоа в интервью говорил об обмене «металлолома» на американскую технику по соглашению между Кито и Вашингтоном до конца января 2024 года. 9 января президент встречался с послом США Майклом Фитцпатриком и обсуждал с ним пакет помощи.

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Фото:Vicente Gaibor del Pino / Reuters

8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение после побега из тюрьмы главаря одной из мафиозных группировок «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по прозвищу Фито (эту группировку эквадорская полиция связывает с мексиканским преступным синдикатом «Синалоа»). Одновременно с побегом в нескольких эквадорских тюрьмах были подняты бунты, члены банд захватили заложников.

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На следующий день вооруженные люди в масках ворвались в студию телеканала TC в городе Гуаякиль во время прямого эфира и захватили заложников. Позднее полиция отчиталась о задержании 13 человек. Из-за захвата телеканала и беспорядков эквадорский лидер заявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта, а также объявил 22 группировки террористическими организациями и приказал армии их нейтрализовать. В тот же день из тюрьмы «Чимборасо» в городе Риобамба бежал лидер второй крупнейшей группировки страны «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико (она, в частности, взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио в августе 2023 года).

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Теги
Елена Чернышова
Эквадор военная техника Россия США
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