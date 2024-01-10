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МИД озвучил российскую позицию по мятежу мафии в Эквадоре

МИД: Россия осуждает террористические методы группировок в Эквадоре
МИД России назвал методы преступных группировок в Эквадоре «террористическими» и выразил соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков. Москва ждет, что конфликт разрешится без внешнего вмешательства
Фото: Daniel Molineros / IMAGO / Global Look Press
Фото: Daniel Molineros / IMAGO / Global Look Press

МИД России выразил солидарность с правительством и народом Эквадора и назвал террористическими методы преступных группировок в ходе беспорядков. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки. Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников», — говорится в ее заявлении.

Официальный представитель МИД принесла соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим во время беспорядков в Эквадоре. Также Захарова выразила надежду на то, что руководство южноамериканского государства сможет поставить «эффективный заслон разгулу преступных элементов» без вмешательства извне, тем самым вернув контроль над ситуацией и восстановив спокойствие и правопорядок.

Захарова также сообщила, ссылаясь на данные российского посольства в Кито, что пострадавших среди граждан России нет. Вместе с тем она призвала россиян учитывать нестабильность ситуации при планировании поездок в Эквадор, а уже находящихся там соотечественников — не посещать общественные места.

МИД заявил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре
Политика
Фото:Vicente Gaibor del Pino / Reuters
Беспорядки в Эквадоре начались 8 января после бунтов в нескольких тюрьмах, в результате которых оттуда сбежали главари крупнейших в стране преступных банд. После этого в стране начались нападения на полицейских, а 9 января вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала TC Televisión в Гуаякиле. По данным полиции страны, как минимум 10 человек погибли в ходе беспорядков, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.

МИД озвучил российскую позицию по мятежу мафии в Эквадоре
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Глава государства Даниэль Нобоа 8 января объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта на 60 дней. Военным поручили нейтрализовать членов преступных группировок. Их Нобоа свои указом объявил террористическими организациями. Президент Эквадора отказался от переговоров с ними.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Эквадор МИД Мария Захарова
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