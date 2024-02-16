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Политика ,  
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Россия частично сняла запрет на бананы из Эквадора

Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Пять компаний из Эквадора смогут поставлять бананы в Россию. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять [бананы] под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сообщил глава Россельхознадзора в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Российские власти ограничили поставки бананов из Эквадора в начале февраля. В последних партиях, по данным Россельхознадзора, была найдена многоядная муха-горбатка. Там указывали, что эта муха наносит вред грибным плантациям, а ее личинки «вызывают миазы у домашних животных и человека» и является переносчиком холеры.

После появления претензии России правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, говорила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия. Она указала, в Эквадоре первые уведомления о наличии мухи-горбатки получили в 2018 году. После этого в стране приняли меры для устранения проблемы.

Эквадор — крупнейший экспортер бананов в мире. В 2021-м на долю этой страны приходилось 26,9% мирового бананового экспорта, сообщало The Observatory of Economic Complexity. На втором месте с большим отрывом были Филиппины — 10,6%.

96% российского импорта бананов в 2020-м году приходилось именно на Эквадор.

Бананы — самый популярный фрукт у россиян: на них приходится почти 22% всех покупок фруктов в торговых сетях, оценивала исследовательская компания NielsenIQ (данные за год с ноября 2022 по октябрь 2023 года).

Бизнес исключил угрозу дефицита бананов в России из-за мухи в Эквадоре
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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эквадор бананы Муха Россельхознадзор
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