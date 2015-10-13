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Апельсины за год подорожали более чем в полтора раза
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Апельсины за год подорожали более чем в полтора раза
Война санкций, 13 окт 2015, 17:58
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Апельсины за год подорожали более чем в полтора раза
Цены на апельсины за год выросли на 57,4% — их стоимость в сентябре превысила 100 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Примерно на треть увеличились цены на яблоки, груши и бананы
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

​​Цены на основные фрукты в сентябре 2015 года выросли в среднем на 30–50% по сравнению с сентябрем 2014-го, следует из опубликованных данных Росстата. Наибольший рост — на 57,4%, до 100,7 руб. за 1 кг — продемонстрировали апельсины, яблоки подорожали на 34,4%, до 91,2 руб., груши — на 31,1%, до 127,8 руб., виноград — на 32,6%, до 148,8 руб., бананы — на 28,1%, до 63,8 руб.

При этом увеличение цен на бананы в сентябре по сравнению с августом текущего года составило 16,23% — это самый высокий показатель роста потребительских цен на основные товары и услуги, по информации Росстата. Наиболее высокая стоимость бананов была зафиксирована службой в январе этого года — на тот момент розничная цена за 1 кг достигла 15-летнего максимума, превысив 70 руб.

«По импортным фруктам все просто — рост цен связан с произошедшим изменением курсов валют», — уверена директор отраслевого портала FruitNews Ирина Козий. С ней согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько: «В прошлом году эмбарго только начинало действовать, а в этом году оно заработало уже на полную катушку».

О справедливости данных Росстата говорят и российские импортеры. «В среднем из-за курсовой разницы стоимость фруктов и ягод в сентябре 2015 года по сравнению с прошлым годом выросла на 30–40%», — отметила представитель Metro Оксана Токарева.

На импортные фрукты, по словам Козий, приходится около 90% рынка: «Цитрусовых у нас суммарно выращивают около 100 т в год, бананы в России не растут совсем». Яблоки, по ее словам, являются наиболее благополучной категорией с точки зрения местного производства фруктов. По данным Росстата, в России производится около 40% всех яблок. «С этими данными есть определенные трудности, потому что Росстат учитывает и промышленные яблоки, — поясняет Козий. — Если же говорить о товарных яблоках — в этой категории около 70–80% приходится на импорт».

По мнению представителя Metro Оксаны Токаревой, яблоки — практически единственная категория фруктов, где возможно почти полное импортозамещение. По ее словам, в сезон импортозамещению полностью поддаются клубника, малина, арбузы и дыни.

По данным Федеральной таможенной службы, за год с июля 2014-го по июль 2015-го поставки в Россию сократились по всем основным видам фруктов: импорт груш уменьшился на 39%, до 264 тыс. т, яблок — на 35%, до 811 тыс. т, цитрусовых — на 5,8%, до 1,6 тыс. т. Основными поставщиками были Эквадор (1,2 млн т), Турция (906 тыс. т) и Белоруссия (672 тыс. т).

Белоруссия превратилась в одного из основных импортеров фруктов в Россию посл​е введения продовольственного эмбарго. В частности, поставки груш из Белоруссии увеличились за рассматриваемый период в 2,84 раза, до 96 тыс. т, яблок — на 96%, до 337 тыс. т, цитрусовых — на 60%, до 27 тыс. т. Кроме того, Белоруссия вышла на первое место по поставкам в Россию киви: прирост составил 151% при объеме 10 тыс. т.

По словам главы Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, к концу декабря бананы, апельсины и некоторые другие «новогодние» фрукты могут подорожать в среднем на 40% по сравнению с текущими ценами. «Мы делаем такую оценку исходя из сезонного фактора», — пояснила Тюрина РБК.

По словам Козий, яблоки, бананы и цитрусовые составляют три основных вида фруктов, которые потребляют россияне, причем бананы пользуются особой популярностью в холодное время года. Как показали данные опубликованного на прошлой неделе опроса ВЦИОМ, на подорожание фруктов в последние несколько месяцев обратили внимание более 60% россиян.​​

Какие еще продукты подорожали в России

По информации Росстата, за прошедший год, помимо фруктов, существенно подорожали и некоторые другие категории продуктов. Так, в период с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года на 94,7% выросли цены на гречку (до 69 руб. за 1 кг), на 75,5% — орехи (до 580,4 руб. за 1 кг), на 71,1% — чеснок (до 187,3 руб. за 1 кг), на 70,5% — сухофрукты (до 308,7 руб. за 1 кг). Примерно в два раза подорожали черный перец, замороженные овощи и сахар.

При участии Марии Жолобовой, Анны Левинской

Автор: Марина Кругликова.
Теги: апельсины , Росстат
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