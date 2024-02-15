Карлсон увидел четырехкратную разницу в цене продуктов в России и США
Американский журналист Такер Карлсон после посещения магазина продуктов в Москве заявил, что цены в России в четыре раза ниже, чем в США. На своем сайте журналист опубликовал видео похода в столичный продуктовый гипермаркет «Ашан».
В магазине он купил набор продуктов, который семья из четырех человек покупала бы каждую неделю. В итоге Карлсон заплатил 9481 руб. (около $104). В США, по словам журналиста, такая продуктовая корзина обошлась бы ему в $400.
Также Карлсон обратил внимание на наличие в «Ашане» продукции западных компаний, например Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos: «На мой взгляд, все это запрещено законом, но что я могу знать!»
В заключение журналист сделал вывод, что посещение российского продуктового магазина в России способно «радикализировать» американских граждан против их правительства.
Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, оно было опубликовано в ночь на 9 февраля.
Журналист объяснял решение встретиться с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.
В ходе беседы Карлсон и Путин обсудили отношения России с НАТО, взрыв на газопроводе «Северный поток», арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и другие темы.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета