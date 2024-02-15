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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Карлсон увидел четырехкратную разницу в цене продуктов в России и США

Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Американский журналист Такер Карлсон после посещения магазина продуктов в Москве заявил, что цены в России в четыре раза ниже, чем в США. На своем сайте журналист опубликовал видео похода в столичный продуктовый гипермаркет «Ашан».

В магазине он купил набор продуктов, который семья из четырех человек покупала бы каждую неделю. В итоге Карлсон заплатил 9481 руб. (около $104). В США, по словам журналиста, такая продуктовая корзина обошлась бы ему в $400.

Также Карлсон обратил внимание на наличие в «Ашане» продукции западных компаний, например Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos: «На мой взгляд, все это запрещено законом, но что я могу знать!»

В заключение журналист сделал вывод, что посещение российского продуктового магазина в России способно «радикализировать» американских граждан против их правительства.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, оно было опубликовано в ночь на 9 февраля.

Журналист объяснял решение встретиться с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.

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В ходе беседы Карлсон и Путин обсудили отношения России с НАТО, взрыв на газопроводе «Северный поток», арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и другие темы.

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Теги
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