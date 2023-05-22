«Известия» узнали, что бананы могут признать социально значимым продуктом

Правкомиссия поручила Минэкономразвития рассмотреть вопрос об отнесении бананов к категории социально значимых продуктов, узнали «Известия». В настоящее время в этом списке 24 продукта, а из фруктов только яблоки

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Правительственная комиссия по экономическому развитию поручила Минэкономразвития рассмотреть вопрос об отнесении бананов к категории социально значимых товаров, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания от 24 марта.

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии. Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. В последние годы импорт бананов в Россию остается на уровне 1,3–1,5 млн т в год, отмечают «Известия».

В пресс-службе Роспотребнадзора газете подтвердили, что предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров находится на рассмотрении ведомства.

В перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса, а также куры), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки.

В «Опоре России» расценили инициативу кабмина как намерение поддержать дружественные страны и укрепить отношения. По словам президента организации Александра Калинина, очевидно, что это может привести к снижению цен, а также к росту спроса на бананы на российском рынке.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что обнуление ставки таможенной пошлины на бананы позволит частично компенсировать рост себестоимости этих фруктов и стабилизировать внутренние цены для российских потребителей.

Бананы — самый популярный фрукт в корзине россиян. По данным исследовательской компании NielsenIQ, которая отслеживает структуру покупок в крупнейших торговых сетях, в январе — октябре 2022 года на долю бананов приходилось почти 22% продаж фруктов в денежном выражении (на втором месте — яблоки, на которые пришлось 19,6% потребрасходов на фрукты, на третьем — мандарины с 8,5%).

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году на долю Эквадора пришлось 96% всего российского импорта поставок бананов в денежном выражении. Всего Россия закупила их за рубежом на $1,07 млрд, в том числе из Эквадора — на $1,03 млрд. В натуральных объемах эквадорские экспортеры в прошлом году поставили 1,4 млн т бананов (или около 77,07 млн ящиков). В марте поставки в Россию рухнули по сравнению с предыдущим месяцем на 37,4%, с 9,32 млн до 5,83 млн ящиков, отчитывалась Ассоциация экспортеров бананов Эквадора (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador).

В ноябре FESCO сообщала, что на фоне ухода западных морских линий из России компания решила начать возить бананы из Латинской Америки и планирует для этого приобрести на вторичном рынке морские суда для перевозки 6–7 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit, контейнеры 20-футового эквивалента). Сейчас контейнеровозы, которые есть в России, вмещают до 3,1–3,2 тыс. TEU.

По данным Росстата, в апреле прошлого года цена за 1 кг составляла 115,2 рубля, а в апреле этого года она достигла уже 129,5 рубля. Потребление бананов на 0,8–0,9 кг больше яблок и достигает 9,8 кг в год на душу населения в России.