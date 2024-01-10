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Эксклюзивы РБК ,  
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Импортеров предупредили о проблемах с бананами из-за мятежа мафии

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Эксклюзивы РБК
Российских импортеров предупредили о возможных перебоях в поставках бананов из-за мятежа мафии в Эквадоре. В то же время в Эквадоре говорят, что поставки обеспечиваются «в штатном режиме»
Фото: David Diaz / dpa / Global Look Press
Фото: David Diaz / dpa / Global Look Press

Российские импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов, сообщила РБК президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина.

По ее словам, партнеры предупредили, что вызванная событиями в Эквадоре паника повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями. Поставщики не исключили, что, даже если ситуация скоро стабилизируется, они в силу форс-мажорных обстоятельств не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе.

В то же время исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар заявил РБК, что поставки бананов, несмотря на мятеж мафии, в норме и не прерывались. «И порты, и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнул он.

Тюремные бунты и танки в столице: беспорядки в Эквадоре. Фоторепортаж
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8 января в Эквадоре начались беспорядки после бунтов в нескольких тюрьмах, в результате которых оттуда сбежали лидеры крупнейших в стране преступных банд. После этого в стране начались нападения на полицейских, а 9 января вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала TC Televisión в Гуаякиле. По данным полиции страны, как минимум десять человек погибли в ходе беспорядков, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.

Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта на 60 дней. Военным поручили нейтрализовать членов преступных группировок. Их Нобоа свои указом объявил террористическими организациями. Он отказался от переговоров с ними.

Бананы — самый популярный фрукт у россиян: на них приходится почти 22% всех покупок фруктов в торговых сетях, оценивала исследовательская компания NielsenIQ (данные за год с ноября 2022 по октябрь 2023 года).

Основной поставщик бананов для России — Эквадор. По оценкам консалтинговой компании «НЭО Центр», в 2020 году на долю этой страны приходилось около 96% всего российского импорта бананов. В 2022 году, когда крупнейшие международные логистические компании отказались работать с Россией из-за санкций после начала специальной военной операции на Украине, в поставках бананов возникли перебои.

По итогам 2022 года импорт эквадорских бананов упал на 2%, до 82,88 млн ящиков (вес одного ящика — 18,14 кг), оценивала Ассоциация экспортеров бананов Эквадора. В январе-ноябре 2023 года поставки составили 67,3 млн ящиков — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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На данный момент какие-то прогнозы давать преждевременно, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, за одиннадцать месяцев 2023 года ключевые поставки бананов пришлись на Эквадор (более 1,302 млн т из свыше 1,306 млн т).

Гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий согласна, что делать какие-то выводы о влиянии беспорядков в Эквадоре на поставки бананов в Россию пока рано, должно пройти хотя бы несколько дней. Поставка бананов, по ее словам, — сложный процесс, в котором задействовано много предприятий — плантации, сортировочные центры, логистические операторы, порты и проверяющие органы. Ситуация будет зависеть от того, насколько они окажутся затронуты.

К тому же часть фруктов находится в пути — доставка из Эквадора в Россию по морю занимает от трех недель, отмечает Козий. В случае, если в отгрузках бананов возникнет перерыв в несколько дней, это не сильно отразится на поставках, но перерыв в несколько недель может привести к дефициту, не исключает эксперт.

В пресс-службе торговой сети «Лента» сообщили РБК, что не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора. РБК направил запрос ретейлерам X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит», «Ашан», «Вкусвилл», Metro, «Верный» и «Азбука Вкуса».

В российских магазинах бананы в прошлом году заметно подорожали. В октябре 2023-го средняя розничная цена 1 кг бананов поднялась до 143,4 руб., фиксировал Росстат. Цена впервые поднялась выше планки в 140 руб. за 1 кг и оказалась на 47% выше, чем в том же месяце 2022 года. Для октября такой темп подорожания в годовом выражении стал самым существенным за доступный период наблюдения Росстата с 2000 года. Лидером подорожания стали апельсины, цена которых в октябре увеличилась год к году почти на 80% — до 209 руб. за 1 кг, заметно подорожали и другие импортные фрукты. В ноябре рост цен на бананы продолжился: согласно данным Росстата, их стоимость поднялась в рознице до 146 руб. за 1 кг.

Основной причиной подорожания фруктов осенью 2023 года стало ослабление курса рубля относительно иностранных валют. Стоимость бананов, как и других фруктов, которые Россия завозит из других стран, привязана к курсу мировых валют, напоминала Козий. Валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков, так и к подорожанию логистики, на которую приходится существенная доля себестоимости, говорил Леонов.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анна Захарова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Эквадор бананы импорт срыв поставок мятеж
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