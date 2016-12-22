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UC Rusal отказался от борьбы за контроль в «Норникеле»
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UC Rusal отказался от борьбы за контроль в «Норникеле»
Новые санкции США, 19:22
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UC Rusal отказался от борьбы за контроль в «Норникеле»
Компания Олега Дерипаски Rusal из-за санкций США не будет участвовать в «русской рулетке» с Владимиром Потаниным за акции «Норникеля». Сейчас это не будет соответствовать интересам акционеров, решил cовет директоров
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

UC Rusal отказывается выносить на обсуждение акционеров возможность выкупа или продажи пакета акций «Норильского никеля» другому крупному акционеру этой компании Владимиру Потанину, следует из сообщения производителя алюминия (.pdf).

«В связи с включением в санкционный список Минфина США (OFAC) компания считает, что запрос на мандат касательно потенциальной процедуры shoot out («русская рулетка» в отношении акций «Норникеля») в настоящее время не соответствует интересам компании и акционеров», — говорится в сообщении от имени совета директоров Rusal.

Rusal может вернуться к обсуждению этого вопроса, когда это будет отвечать интересам группыl и ее акционеров, говорится в сообщении.

«Русской рулеткой» называют механизм разрешения спорных ситуаций, когда один акционер может предложить другому выкупить его акции с оговоренной премией к средневзвешенной цене акций или продать свои бумаги по предложенной или более высокой цене.

С помощью этого механизма Rusal, которому принадлежит 27,8% акций «Норильского никеля», рассчитывал выкупить долю другого крупного акционера, Владимира Потанина, структурам которого принадлежит 32,9%. О том, что Rusal намерен вынести на голосование акционеров вопрос о выкупе или продаже доли Владимира Потанина в «Норникеле» или продаже своей по более высокой цене, стало известно 20 февраля. Спустя три дня компания официально подтвердила намерение попросить у своих акционеров мандат на «русскую рулетку».

9 марта представитель компании подтвердил РБК, что вероятность запуска этого механизма сохраняется. Как ранее писал РБК, согласно договоренности между Потаниным и владельцем Rusal Олегом Дерипаской, такой механизм разрешения споров был заложен еще более пяти лет назад.

В начале апреля Минфин США внес Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании, в том числе Rusal, в санкционный список США.

Корпоративная «руская рулетка»

Один из акционеров может предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой может либо принять оферту, либо сам выкупить долю партнера за ту же цену, либо назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор рулетки в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ от «русской рулетки» может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, и пакет «нарушителя» выкупается второй стороной по цене $1 за акцию.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Rusal , «Норникель»
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