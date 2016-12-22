UC Rusal отказался от борьбы за контроль в «Норникеле»

UC Rusal отказывается выносить на обсуждение акционеров возможность выкупа или продажи пакета акций «Норильского никеля» другому крупному акционеру этой компании Владимиру Потанину, следует из сообщения производителя алюминия (.pdf).
«В связи с включением в санкционный список Минфина США (OFAC) компания считает, что запрос на мандат касательно потенциальной процедуры shoot out («русская рулетка» в отношении акций «Норникеля») в настоящее время не соответствует интересам компании и акционеров», — говорится в сообщении от имени совета директоров Rusal.
Rusal может вернуться к обсуждению этого вопроса, когда это будет отвечать интересам группыl и ее акционеров, говорится в сообщении.
«Русской рулеткой» называют механизм разрешения спорных ситуаций, когда один акционер может предложить другому выкупить его акции с оговоренной премией к средневзвешенной цене акций или продать свои бумаги по предложенной или более высокой цене.
С помощью этого механизма Rusal, которому принадлежит 27,8% акций «Норильского никеля», рассчитывал выкупить долю другого крупного акционера, Владимира Потанина, структурам которого принадлежит 32,9%. О том, что Rusal намерен вынести на голосование акционеров вопрос о выкупе или продаже доли Владимира Потанина в «Норникеле» или продаже своей по более высокой цене, стало известно 20 февраля. Спустя три дня компания официально подтвердила намерение попросить у своих акционеров мандат на «русскую рулетку».
9 марта представитель компании подтвердил РБК, что вероятность запуска этого механизма сохраняется. Как ранее писал РБК, согласно договоренности между Потаниным и владельцем Rusal Олегом Дерипаской, такой механизм разрешения споров был заложен еще более пяти лет назад.
В начале апреля Минфин США внес Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании, в том числе Rusal, в санкционный список США.
Корпоративная «руская рулетка»
Один из акционеров может предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой может либо принять оферту, либо сам выкупить долю партнера за ту же цену, либо назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор рулетки в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ от «русской рулетки» может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, и пакет «нарушителя» выкупается второй стороной по цене $1 за акцию.
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