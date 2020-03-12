Нефтяники после встречи у Новака заявили о некритичности низких цен

После совещания у главы Минэнерго Александра Новака руководители ведущих нефтяных компаний России выразили готовность работать при низких ценах на нефть.

Наиль Маганов (слева) перед совещанием с министром энергетики РФ Александром Новаком (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Руководители трех нефтяных компаний России заявили, что обладают достаточным запасом прочности и смогут пережить период низких цен на нефть. Об этом они сказали после совещания с нефтяниками, которое провел глава Минэнерго Александр Новак.

«Газпром нефть» обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить текущую ситуацию, даже цена нефти в $10 не критична», — цитирует ТАСС слова гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова.

«Татнефть» не считает для себя критичной даже цену нефти в $8 за баррель», — заявил глава компании Наиль Маганов.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что нефтяные компании России мобилизованы работать при низких ценах на нефть.

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