Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть Экономика, 20:09 Федун объяснил поражение «Спартака» «комедией судейских ошибок» Спорт, 19:42 Семь иранцев умерли от употребления метанола для защиты от коронавируса Общество, 19:37 Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости Экономика, 19:18 Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть Бизнес, 19:07 Силуанов пообещал сохранить стабильность даже при низких ценах на нефть Экономика, 19:02 «Цены взлетят, новинки отложат». Что ждет авторынок после обвала рубля Авто, 18:54 Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля Бизнес, 18:51 «Спартак» проиграл «Краснодару» в чемпионате России Спорт, 18:36 В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус Общество, 18:22 Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске Общество, 18:12 Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину Общество, 18:09 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:02 В штабе сообщили детали о новых инфицированных коронавирусом в Москве Общество, 17:56
Бизнес ,  
0 

Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля

Прирост может составить 300 тыс. барр./сутки, на это у компании уйдет от одной до двух недель. Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия также намерена увеличить добычу до 10-12 млн барр./сутки
BRENT BR-4.20 $46,72 -7,9%
Роснефть ROSN ₽392,95 -4,3% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

По информации издания, компания может начать увеличивать добычу с 1 апреля – дня, когда срок соглашения истечет. Прирост может составить 300 тыс. барр./сутки и для того, чтобы выйти на этот показатель, «Роснефти» может потребоваться одна или две недели.

Компания готова к различным сценариям развития ситуации на нефтяном рынке, сообщил источник.

РБК направил запрос представителю «Роснефти». «Роснефть» добывала 4,67 млн барр. нефти в сутки в четвертом квартале 2019 года.

Накануне появилась информация о том, что Саудовская Аравия также планирует нарастить добычу в апреле. По данным Bloomberg, после прироста ежедневный объем добываемой саудитами нефти может составить 10 млн барр./сутки. Однако, «если потребуется», страна готова увеличить производство до 12 млн барр./сутки, сообщили источники издания. Саудовская Аравия также готовится дать скидки на некоторые виды сырой нефти, которая может составить $6 для Азии и $7 – для США за баррель.

Обвал нефти, рубля и мировых рынков. Главное
Экономика

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия таким образом пытается отвоевать долю нефтяного рынка у России. Однако позже источник ТАСС опроверг это утверждение, сказав, что страна «не намерена вести никаких войн с Россией». Москва остается важным партнером Эр-Рияда, отметил собеседник издания.

Ранее опрошенные РБК эксперты сообщали, что, если Саудовская Аравия осуществит планы по наращиванию объемов добычи нефти, это может негативно сказаться на рыночной ситуации и обрушить цены еще больше. В этом случае цена на нефть может задержаться на уровне $30-40 за баррель на довольно продолжительное время.

При этом в Минфине России сообщили, что накопленных средств Фонда национального благосостояния хватит, чтобы покрыть ущерб бюджета при ценах на нефть на уровне $25-30 за баррель на протяжении шести-десяти лет.

О том, что соглашение ОПЕК+ вскоре перестанет действовать, стало известно 6 марта после того, как участники сделки не только не расширили ее действие, но и не продлили ее. Саудовская Аравия предлагала в дополнение к уже существующему ограничению добычи нефти (на 1,7 млн барр./сутки) ввести сокращение еще на 1,5 млн барр./сутки. Такая мера необходима, считало государство, для того, чтобы поддержать нефтяные цены, просевшие из-за падения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса. Однако Россия не согласилась дополнительно ограничивать добычу.

На фоне развала сделки 9 марта нефтяные цены упали на 30%, вызвав падение азиатских и европейских индексов, а также российских ценных бумаг и курса рубля.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Роснефть», добыча нефти
Материалы по теме
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Бизнес
«Роснефть» не раскрыла размер долга Венесуэлы после санкций США
Бизнес
Захарова прокомментировала санкции США против «дочки» «Роснефти»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter