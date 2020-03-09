Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля

Прирост может составить 300 тыс. барр./сутки, на это у компании уйдет от одной до двух недель. Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия также намерена увеличить добычу до 10-12 млн барр./сутки

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

По информации издания, компания может начать увеличивать добычу с 1 апреля – дня, когда срок соглашения истечет. Прирост может составить 300 тыс. барр./сутки и для того, чтобы выйти на этот показатель, «Роснефти» может потребоваться одна или две недели.

Компания готова к различным сценариям развития ситуации на нефтяном рынке, сообщил источник.

РБК направил запрос представителю «Роснефти». «Роснефть» добывала 4,67 млн барр. нефти в сутки в четвертом квартале 2019 года.

Накануне появилась информация о том, что Саудовская Аравия также планирует нарастить добычу в апреле. По данным Bloomberg, после прироста ежедневный объем добываемой саудитами нефти может составить 10 млн барр./сутки. Однако, «если потребуется», страна готова увеличить производство до 12 млн барр./сутки, сообщили источники издания. Саудовская Аравия также готовится дать скидки на некоторые виды сырой нефти, которая может составить $6 для Азии и $7 – для США за баррель.