Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

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Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что добычу повысят с 12 до 13 млн барр./сутки. Соответствующее указание Saudi Aramco получила в Министерстве энергетики, говорится в документе. Когда компания собирается достичь указанного значения добычи топлива, не уточняется.

Накануне, 10 марта, Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Saudi Aramco писал, что в апреле 2020 года компания увеличит объемы поставок нефти на мировой рынок до 12,3 млн барр./сутки. Это на 26% больше, чем компания должна была поставлять в рамках сделки о сокращении добычи между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими странами (ОПЕК+) в первом квартале 2020 года. По соглашению поставки Saudi Aramco должны были составлять 9,7 млн барр./сутки.