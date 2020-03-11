Путин предложил подготовить экономику к «серьезной конкурентной борьбе»

Правительство и Центробанк должны сделать все, чтобы население не почувствовало на себе последствия негативных явлений в экономике, заявил Владимир Путин на встрече с инвесторами

Владимир Путин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с инвесторами заявил, что правительство и Центральный банк должны минимизировать негативные явления в экономике так, чтобы граждане страны не почувствовали их на себе, а ключевые отрасли производства были готовы к конкурентной борьбе, передает ТАСС.

«Я уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, сейчас мы на этот счет с вами поговорим, думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — сказал он

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