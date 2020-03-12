Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 74,03 (+2,56) Quote, 13:04
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 83,66 (+2,64) Quote, 13:04
СМИ анонсировали перенос Евро-2020 и приостановку Лиги чемпионов Спорт, 18:40 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 марта Общество, 18:40 Новый обвал на фондовом рынке. Главное Экономика, 18:18 В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы Общество, 18:16 Мосгордума поддержала поправки в Конституцию Политика, 18:16 Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе Политика, 17:53 Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Бизнес, 17:52 Видео дня: смотрим трейлер нового мультфильма Pixar «Душа» Стиль, 17:51 Баскетбольную Евролигу приостановили из-за коронавируса Спорт, 17:50 Захарова ответила на предложения главы МИД Польши об улучшении отношений Политика, 17:48 Камера в пуговице: как водители обманывают на экзаменах ГИБДД Авто, 17:46 В ОАЭ коронавирус выявили у еще одного россиянина Общество, 17:39 Питер Шифф назвал биткоин тонущим кораблем Крипто, 17:39 ВЦИОМ назвал долю осведомленных об обнулении президентских сроков россиян Общество, 17:38
Бизнес ,  
0 

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Компании из России, отмечает агентство, могут добывать нефть при цене $15 за баррель за счет низкой себестоимости добычи, гибкой налоговой политики и плавающего курса рубля
BRENT BR-4.20 $33,79 -6,37%
Роснефть ROSN ₽281,3 -10,43% Купить
Лукойл LKOH ₽4 626 -5,75% Купить
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Россия сможет добывать нефть до тех пор, пока цены не достигнут уровня $15–20 за баррель, сказал агентству аналитик в нефтегазовой сфере Bank of America Карен Костанян.

По подсчетам Bloomberg, которые основываются на финансовых отчетах, в прошлом году «Роснефть», «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ потратили менее $4 на добычу одного барреля нефти. «Добавьте к этому около $5 на транспортировку одного барреля и $6–8 капитальных затрат на баррель и вы все еще получите баррель нефти по цене менее $20», — пишет издание.

Российские нефтяные компании также защищены налоговой политикой государства от волатильности цен на сырье: согласно правилам, с падением цен на нефть снижается и налоговая нагрузка.

Минэнерго назвало сроки восстановления цен на нефть
Бизнес

Сейчас основные риски при снижении цен на нефть несет государство, сообщил Bloomberg директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. По его подсчетам, при цене $50 за баррель сырой нефти российские компании платят более 40% своих доходов в виде налогов. Когда стоимость барреля падает до $25, налоговое бремя снижается до уровня примерно 20%, а при падении до $15–20 оно практически снимается с компаний.

Кроме того, нефтяные компании в России защищены слабостью российской валюты, поскольку получают часть доходов в долларах, но при этом расходы несут практически полностью в рублях. Bloomberg отмечает, что ослабление курса в прошлом помогло компаниям поддержать капитальные расходы. Так, в 2016 году рубль упал до уровня 67,03 за доллар с 31,85 в 2013 году. При этом «Роснефть» увеличила свои капитальные расходы в рублях на 66%, инвестируя в будущее производство, тогда как его конкуренты на мировых рынках вынуждены были сократить затраты.

Автор: Мария Лисицына
Теги: нефтяные цены
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Бизнес
«Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России
Бизнес
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter