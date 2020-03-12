Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Компании из России, отмечает агентство, могут добывать нефть при цене $15 за баррель за счет низкой себестоимости добычи, гибкой налоговой политики и плавающего курса рубля

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Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Россия сможет добывать нефть до тех пор, пока цены не достигнут уровня $15–20 за баррель, сказал агентству аналитик в нефтегазовой сфере Bank of America Карен Костанян.

По подсчетам Bloomberg, которые основываются на финансовых отчетах, в прошлом году «Роснефть», «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ потратили менее $4 на добычу одного барреля нефти. «Добавьте к этому около $5 на транспортировку одного барреля и $6–8 капитальных затрат на баррель и вы все еще получите баррель нефти по цене менее $20», — пишет издание.

Российские нефтяные компании также защищены налоговой политикой государства от волатильности цен на сырье: согласно правилам, с падением цен на нефть снижается и налоговая нагрузка.