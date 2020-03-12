Бизнес , 12 мар, 15:24
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Bloomberg узнал о планах эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель. Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой», — пишет издание.
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