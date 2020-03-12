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Мишустин представил свою версию развала соглашения ОПЕК+

Решение о выходе из сделки по сокращению добычи нефти приняли страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, заявил премьер Михаил Мишустин. Россия, по его словам, пыталась сохранить это соглашение
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Фото: Eric Gay / AP

Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма его речи опубликована на сайте кабинета министров.

«Не мы были инициаторами выхода из этого соглашения [ОПЕК+]. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год. В том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса. Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли», — заявил премьер.

Мишустин уточнил, что решение не продлевать соглашение приняли члены ОПЕК. «А Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков», — добавил он.

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика

Министры стран — участников соглашения ОПЕК+ пытались договориться о продлении сделки 6 марта. Тогда агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что камнем преткновения стала позиция Москвы, которая предлагала продлить сделку на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, в то время как Саудовская Аравия настаивала на еще большем сокращении добычи — на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, писали Bloomberg и Reuters.

Незадолго до встречи ОПЕК+, 1 марта, ситуацию с нефтяниками обсудил президент Владимир Путин. Он напомнил, что котировки Brent опустились с $70 до $50 за баррель, и отметил важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить «бюджетные и социальные обязательства» даже при ухудшении ситуации.

Каждый за себя: почему Россия начала ценовую войну на нефтяном рынке
Мнение

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — заявил 9 марта пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

9 марта нефть марки Brent на бирже в Лондоне подешевела на 30%, а на следующий день обвал произошел на российском фондовом и валютном рынках.

Падение нефтяных цен подстегнули заявления Саудовской Аравии, которая после разрыва соглашения начала ценовую войну и пообещала увеличить поставки нефти на мировой рынок на 26%, до 12 млн баррелей в день, а затем довела этот потолок до 13 млн баррелей.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Мишустин, ОПЕК+, разрыв, соглашение
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