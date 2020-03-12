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Бизнес ,  
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«Все будет хорошо»: российские нефтяники о ценах на нефть и будущем ОПЕК+

12 марта министр энергетики Александр Новак провел первое совещание с владельцами и руководителями российских нефтяных компаний после развала сделки ОПЕК+. Нефтяники готовы работать при низких ценах на нефть и наращивать добычу, рассказали участники встречи. Кто пришел на совещание и какие прогнозы они дают — в обзоре РБК
Михаил Гуцериев, совладелец группы «Сафмар»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совладелец компаний «РуссНефть» и «Нефтиса» (входят в группу «Сафмар») Михаил Гуцериев приехал на встречу, но отказался от общения с журналистами

Леонид Михельсон, совладелец НОВАТЭКа
Фото: Андрей Любимов / РБК

НОВАТЭК специализируется на производстве сжиженного природного газа (СПГ), цена на который частично привязана к нефтяной (в долгосрочных контрактах)

Александр Дюков, гендиректор «Газпром нефти»
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Мы считаем, что действия ОПЕК были иррациональны, но Россия была готова к такой ситуации», — заявил​ Дюков журналистам. По его словам, руководители нефтегазовых компаний на совещании не обсуждали возможность возврата к сделке ОПЕК+.

Рынок рано или поздно пришел бы к ситуации с ценой $35 за баррель даже без разрыва сделки ОПЕК+, заявил Дюков. До сих пор цена $35 за баррель содержалась в стрессовом сценарии компании, но теперь «Газпром нефть» пересмотрит планы и сделает цену $35 за баррель базовым сценарием.

Добыча «Газпром нефти» в этом году вырастет «более значительно, чем на 50 тыс. барр. в сутки», обещал Дюков.

«Понятно, что у нас потенциал увеличения добычи есть, и мы этот потенциал постараемся максимально реализовать», — заключил глава «Газпром нефти», оговорившись, что компания хотела бы наращивать добычу «с экономической эффективностью»

Владимир Богданов, гендиректор «Сургутнефтегаза»
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Все будет хорошо», — сказал Владимир Богданов журналистам, отвечая на вопрос о планах добычи «Сургутнефтегаза» по итогам встречи руководителей нефтяных компаний с министром энергетики. Это стандартная фраза, которую Богданов произносит в ответ на большинство вопросов журналистов

Наиль Маганов, гендиректор «Татнефти»
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Татнефть» не считает для себя критичной даже цену нефти $8 за баррель, заявил глава компании Наиль Маганов

Вагит Алекперов, совладелец ПАО «ЛУКОЙЛ»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Диалог между Россией и ОПЕК всегда нужен, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов журналистам после совещания в Минэнерго. «Пока мы мобилизованы работать при низких ценах на нефть», — отметил Алекперов.

Критичную для ЛУКОЙЛ​а цену нефти он назвать затруднился — все зависит от налоговой системы.

Накануне во время конференц-звонка по итогам отчетности ЛУКОЙЛа Алекперов выразил надежду на новые договоренности в рамках ОПЕК+. «Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае, производителям нефти надо координировать свои действия», — объяснял Алекперов

Автор: Алина Фадеева
Теги: мультимедиа, нефть, ОПЕК+
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