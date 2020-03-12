«Все будет хорошо»: российские нефтяники о ценах на нефть и будущем ОПЕК+
Совладелец компаний «РуссНефть» и «Нефтиса» (входят в группу «Сафмар») Михаил Гуцериев приехал на встречу, но отказался от общения с журналистами
НОВАТЭК специализируется на производстве сжиженного природного газа (СПГ), цена на который частично привязана к нефтяной (в долгосрочных контрактах)
«Мы считаем, что действия ОПЕК были иррациональны, но Россия была готова к такой ситуации», — заявил Дюков журналистам. По его словам, руководители нефтегазовых компаний на совещании не обсуждали возможность возврата к сделке ОПЕК+.
Рынок рано или поздно пришел бы к ситуации с ценой $35 за баррель даже без разрыва сделки ОПЕК+, заявил Дюков. До сих пор цена $35 за баррель содержалась в стрессовом сценарии компании, но теперь «Газпром нефть» пересмотрит планы и сделает цену $35 за баррель базовым сценарием.
Добыча «Газпром нефти» в этом году вырастет «более значительно, чем на 50 тыс. барр. в сутки», обещал Дюков.
«Понятно, что у нас потенциал увеличения добычи есть, и мы этот потенциал постараемся максимально реализовать», — заключил глава «Газпром нефти», оговорившись, что компания хотела бы наращивать добычу «с экономической эффективностью»
«Все будет хорошо», — сказал Владимир Богданов журналистам, отвечая на вопрос о планах добычи «Сургутнефтегаза» по итогам встречи руководителей нефтяных компаний с министром энергетики. Это стандартная фраза, которую Богданов произносит в ответ на большинство вопросов журналистов
«Татнефть» не считает для себя критичной даже цену нефти $8 за баррель, заявил глава компании Наиль Маганов
Диалог между Россией и ОПЕК всегда нужен, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов журналистам после совещания в Минэнерго. «Пока мы мобилизованы работать при низких ценах на нефть», — отметил Алекперов.
Критичную для ЛУКОЙЛа цену нефти он назвать затруднился — все зависит от налоговой системы.
Накануне во время конференц-звонка по итогам отчетности ЛУКОЙЛа Алекперов выразил надежду на новые договоренности в рамках ОПЕК+. «Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае, производителям нефти надо координировать свои действия», — объяснял Алекперов