«Все будет хорошо»: российские нефтяники о ценах на нефть и будущем ОПЕК+

Александр Дюков, гендиректор «Газпром нефти»

«Мы считаем, что действия ОПЕК были иррациональны, но Россия была готова к такой ситуации», — заявил​ Дюков журналистам. По его словам, руководители нефтегазовых компаний на совещании не обсуждали возможность возврата к сделке ОПЕК+.

Рынок рано или поздно пришел бы к ситуации с ценой $35 за баррель даже без разрыва сделки ОПЕК+, заявил Дюков. До сих пор цена $35 за баррель содержалась в стрессовом сценарии компании, но теперь «Газпром нефть» пересмотрит планы и сделает цену $35 за баррель базовым сценарием.

Добыча «Газпром нефти» в этом году вырастет «более значительно, чем на 50 тыс. барр. в сутки», обещал Дюков.

«Понятно, что у нас потенциал увеличения добычи есть, и мы этот потенциал постараемся максимально реализовать», — заключил глава «Газпром нефти», оговорившись, что компания хотела бы наращивать добычу «с экономической эффективностью»