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В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.

По данным Минфина, на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн руб. или 9,2% ВВП. Таким образом, средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении 6-10 лет, заявили власти.

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Экономика

9 марта цена нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, а WTI упала ниже $30 за баррель. Стоимость Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи. Вслед за обрушением цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке вырос до 72 руб., а евро подорожал до 82 руб.

Теги: Минфин, фонд национального благосостояния, нефть
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