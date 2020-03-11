Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии

Очередное заявление Саудовской Аравии развернуло наметившийся рост цен на нефть и они возобновили падение. Эр-Рияд сообщил, что увеличит добычу не на 12 млн баррелей в день, а на миллион больше

Фото: Максим Шеметов / Reuters

На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов. Это произошло после заявления Саудовской Аравии о планах увеличить добычу не до 12 млн баррелей в день, а на миллион больше, до 13 млн баррелей.

Утренние торги в среду, 11 марта, показали рост цены на нефть на 6%, на максимуме за баррель нефти марки Brent на бирже в Лондоне давали $39,59 за баррель. Однако после заявления Эр-Рияда падение котировок возобновилось, по состоянию на 16:10 мск нефть подешевела еще на 4% и торговалась у отметки $35,75 за баррель.

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