Газета Bild сообщила о провале плана Германии по поставкам СПГ
План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.
«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам потребуется предстоящей зимой в обозримом будущем», — убежден он.
Фрай призвал приложить все усилия, чтобы быстро заполнить газохранилища, и немедленно возобновить работу угольных электростанций.
Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер пояснил, что у ФРГ нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния. По его словам, всего по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.
В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят судоходные компании Hoegh и Dynagas (по два терминала СПГ каждая). Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год, что составляет примерно пятую часть потребностей страны.
В конце июня Spiegel писал, что в Минэкономики предложили национализировать часть газопровода «Северный поток-2». Это позволит отрезать немецкий участок трубопровода и подсоединить его к плавучему терминалу СПГ.
Россия с 11 по 21 июля приостановит прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Его перекроют почти на две недели для плановой профилактики. В Германии опасаются, что российская сторона после этого перестанет поставлять газ. В частности, такие опасения высказывали министр экономики и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
В Кремле в ответ на обеспокоенность ФРГ заявляли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».