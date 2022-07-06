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Война санкций ,  
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Газета Bild сообщила о провале плана Германии по поставкам СПГ

По словам представителя Союза судовладельцев Мартина Крёгера, у ФРГ нет танкеров для перевозки СПГ. Всего по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик, указал он

План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам потребуется предстоящей зимой в обозримом будущем», — убежден он.

Фрай призвал приложить все усилия, чтобы быстро заполнить газохранилища, и немедленно возобновить работу угольных электростанций.

Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер пояснил, что у ФРГ нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния. По его словам, всего по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.

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В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят судоходные компании Hoegh и Dynagas (по два терминала СПГ каждая). Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год, что составляет примерно пятую часть потребностей страны.

В конце июня Spiegel писал, что в Минэкономики предложили национализировать часть газопровода «Северный поток-2». Это позволит отрезать немецкий участок трубопровода и подсоединить его к плавучему терминалу СПГ.

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Россия с 11 по 21 июля приостановит прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Его перекроют почти на две недели для плановой профилактики. В Германии опасаются, что российская сторона после этого перестанет поставлять газ. В частности, такие опасения высказывали министр экономики и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

В Кремле в ответ на обеспокоенность ФРГ заявляли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».

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Елена Чернышова
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