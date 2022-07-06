Газета Bild сообщила о провале плана Германии по поставкам СПГ

По словам представителя Союза судовладельцев Мартина Крёгера, у ФРГ нет танкеров для перевозки СПГ. Всего по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик, указал он

План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам потребуется предстоящей зимой в обозримом будущем», — убежден он.

Фрай призвал приложить все усилия, чтобы быстро заполнить газохранилища, и немедленно возобновить работу угольных электростанций.

Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер пояснил, что у ФРГ нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния. По его словам, всего по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.

В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят судоходные компании Hoegh и Dynagas (по два терминала СПГ каждая). Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год, что составляет примерно пятую часть потребностей страны.

В конце июня Spiegel писал, что в Минэкономики предложили национализировать часть газопровода «Северный поток-2». Это позволит отрезать немецкий участок трубопровода и подсоединить его к плавучему терминалу СПГ.

Читайте на РБК Pro Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company Исследования Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции

Россия с 11 по 21 июля приостановит прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Его перекроют почти на две недели для плановой профилактики. В Германии опасаются, что российская сторона после этого перестанет поставлять газ. В частности, такие опасения высказывали министр экономики и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

В Кремле в ответ на обеспокоенность ФРГ заявляли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».