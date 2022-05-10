«Газпром» не увидел подтверждений форс-мажора с транзитом газа на Украине
«Газпром» не получил подтверждений обстоятельств «форс-мажора», о котором ранее сообщал оператор газотранспортной системы Украины, анонсируя прекращение транзита газа по газораспределительной станции «Сохрановка» 11 мая. В российской компании заявили, что не видят никаких препятствий для продолжения работы ГРС «Сохрановка» в прежнем режиме.
«Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГРС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», — подчеркнули в «Газпроме».
Также в компании сочли невозможным перенос мощностей с точки соединения «Сохрановка» на точку «Суджа», исходя из российской потоковой схемы. «Распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года, и украинской стороне это хорошо известно», — отметили в «Газпроме».
Российская компания заявила, что полностью выполняет все свои обязательства перед европейским потребителем и поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением.
Ранее оператор ГТС Украины сообщил, что с 11 мая прекратит транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за «форс-мажорных обстоятельств».
В сообщении говорилось, что эта станция не контролируется украинской стороной.
Также украинский оператор счел невозможной дальнейшую транспортировку газа через пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу.
Украинская сторона предложила временно перенести недоступные мощности с точки соединения «Сохрановка» на точку «Суджа».
«Газпром» и «Нафтогаз» в 2019 году заключили договор на пять лет о транзите газа в Европу. Его срок истекает в декабре 2024 года. За этот период Россия обязалась прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа.
В конце марта глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что транзит газа через украинскую территорию будет продолжаться, пока это будет возможно технически. В «Газпроме» не раз сообщали о штатном транзите газа через Украину.