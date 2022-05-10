В «Газпроме» не увидели препятствий для продолжения работы ГРС «Сохрановка» на Украине

«Газпром» не увидел подтверждений форс-мажора с транзитом газа на Украине

«Газпром» не видит препятствий для дальнейшего транзита российского газа через ГРС «Сохрановка» и КС «Новопсков» на Украине. Киев ранее анонсировал прекращение транзита через эту станцию, которую не контролирует украинская сторона

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Газпром» не получил подтверждений обстоятельств «форс-мажора», о котором ранее сообщал оператор газотранспортной системы Украины, анонсируя прекращение транзита газа по газораспределительной станции «Сохрановка» 11 мая. В российской компании заявили, что не видят никаких препятствий для продолжения работы ГРС «Сохрановка» в прежнем режиме.

«Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГРС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», — подчеркнули в «Газпроме».

Также в компании сочли невозможным перенос мощностей с точки соединения «Сохрановка» на точку «Суджа», исходя из российской потоковой схемы. «Распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года, и украинской стороне это хорошо известно», — отметили в «Газпроме».

Российская компания заявила, что полностью выполняет все свои обязательства перед европейским потребителем и поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением.

Ранее оператор ГТС Украины сообщил, что с 11 мая прекратит транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за «форс-мажорных обстоятельств».

В сообщении говорилось, что эта станция не контролируется украинской стороной.

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Также украинский оператор счел невозможной дальнейшую транспортировку газа через пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу.

Украинская сторона предложила временно перенести недоступные мощности с точки соединения «Сохрановка» на точку «Суджа».

«Газпром» и «Нафтогаз» в 2019 году заключили договор на пять лет о транзите газа в Европу. Его срок истекает в декабре 2024 года. За этот период Россия обязалась прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа.

В конце марта глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что транзит газа через украинскую территорию будет продолжаться, пока это будет возможно технически. В «Газпроме» не раз сообщали о штатном транзите газа через Украину.