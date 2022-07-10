Глава Минэкономики Франции призвал готовиться к прекращению поставок газа
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал готовиться к тому, что Россия полностью перекроет газ. Его слова приводит Politico.
«Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. На сегодня это наиболее вероятно», — сказал Ле Мэр.
Он добавил, что правительство определит компании, которым в первую очередь окажут поддержку в случае перебоев с поставками газа. Кроме того, предстоит решить, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие нет.
Опасения по поводу возможного отказа России поставлять газ высказывали ранее в Германии, после того как российская сторона сократила объем прокачки по газопроводу «Северный поток» и объявила о приостановке с 11 по 21 июля поставок для плановой профилактики. В частности, такую возможность не исключали министр экономики и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Власти призывали экономить газ везде, где возможно. В стране действует режим предупреждения ЧС из-за ситуации с газом. В Кремле в ответ на опасения Берлина заверяли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».
В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м, сославшись на несвоевременный возврат турбины из ремонта. Двигатель Siemens Energy находится в Монреале. Его возврат в Россию затянулся из-за санкций, введенных Канадой.
В конечном итоге канадские власти решили отправить турбину сначала в Германию, а потом, как сообщало агентство Reuters, ФРГ передаст ее «Газпрому».
В Кремле отвергают «любые намеки» на то, что Россия использует нефть и газ «в качестве оружия политического давления», утверждая, что выполняют взятые на себя обязательства и «по-прежнему способны гарантировать полную энергетическую безопасность Европы».