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Глава Минэкономики Франции призвал готовиться к прекращению поставок газа

Брюно Ле Мэр назвал «наиболее вероятным» отказ России поставлять газ в Европу. Ранее подобные опасения высказывали в ФРГ, после того как Москва объявила о приостановке на две недели «Северного потока» для плановой профилактики
«Газпром» GAZP ₽198 +0,04% Купить
Брюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал готовиться к тому, что Россия полностью перекроет газ. Его слова приводит Politico.

«Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. На сегодня это наиболее вероятно», — сказал Ле Мэр.

Он добавил, что правительство определит компании, которым в первую очередь окажут поддержку в случае перебоев с поставками газа. Кроме того, предстоит решить, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие нет.

Опасения по поводу возможного отказа России поставлять газ высказывали ранее в Германии, после того как российская сторона сократила объем прокачки по газопроводу «Северный поток» и объявила о приостановке с 11 по 21 июля поставок для плановой профилактики. В частности, такую возможность не исключали министр экономики и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Власти призывали экономить газ везде, где возможно. В стране действует режим предупреждения ЧС из-за ситуации с газом. В Кремле в ответ на опасения Берлина заверяли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».

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Фото:Picture alliance / Getty Images

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м, сославшись на несвоевременный возврат турбины из ремонта. Двигатель Siemens Energy находится в Монреале. Его возврат в Россию затянулся из-за санкций, введенных Канадой.

В конечном итоге канадские власти решили отправить турбину сначала в Германию, а потом, как сообщало агентство Reuters, ФРГ передаст ее «Газпрому».

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В Кремле отвергают «любые намеки» на то, что Россия использует нефть и газ «в качестве оружия политического давления», утверждая, что выполняют взятые на себя обязательства и «по-прежнему способны гарантировать полную энергетическую безопасность Европы».

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Теги
Елена Чернышова
Франция Россия поставки газа
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