Топ-менеджеры компаний Франции сообщили о переходе на мазут вместо газа

Французские компании начали переходить на мазут из-за опасений прекращения поставок российского газа и последующего энергетического кризиса. Они выбирают более вредное для экологии топливо из-за его низкой цены

Участок «Северного потока» (Фото: Jens Büttner /dpa / Global Look Press)

Энергоемкие компании Франции переводят газовые котлы на работу на мазуте, чтобы избежать перебоев в работе на случай сокращения поставок российского газа. Об этом сообщили топ-менеджеры нескольких компаний на конференции «Экономические встречи» в городе Экс-ан-Прованс, передает Reuters.

«Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если нам нужно», — сказал глава одного из ведущих производителей шин Michelin Флоран Менего.

Он объяснил, что компания стремится поддерживать стабильное энергоснабжение, чтобы избежать закрытия завода на случай нехватки газа в Европе.

На конференции специалисты указали на то, что промышленные предприятия по всей Европе пытаются сократить расходы на энергию из-за роста цен и поэтому чаще прибегают к топливу, которое больше загрязняет окружающую среду.

В свою очередь министр финансов Франции Бруно Ле Мэр призвал руководителей крупных компаний готовиться к отключению российского газа как к наиболее вероятному сценарию и последующему дефициту энергии.

Европейские политики начали активно выражать опасения по энергетическому кризису после того, как в июне «Газпром» сократил объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а затем— до 67 млн куб. м.

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Сокращение объемов произошло на фоне введения масштабных санкций западных стран в ответ на операцию России на Украине. Однако компания объяснила проблему задержкой ремонта газоперекачивающих агрегатов немецкой компании Siemens, который проходил на заводе в Монреале — из-за санкций Канада отказалась возвращать турбину.

В то же время Siemens и правительство Германии назвали причины сокращения поставок политическими, а не техническими. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек указывал, что «Газпром» не должен был проводить ремонтные работы на трубопроводе, которые повлияли на объемы прокачки, до осени. Он подозревал, что Россия может перекрыть поставки газа, а президент Владимир Путин попытается оказать давление на рынок, поднять цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство».



1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил, что остановит поставки газа с 11 по 21 июля из-за планового ремонта. Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко отверг политическую подоплеку остановки «Северного потока». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возложил ответственность за сокращение поставок газа на Евросоюз.

10 июля, за день до остановки газопровода, министр природных ресурсов Канады объявил о передаче турбины Siemens Германии. Он подчеркнул, что из-за отсутствия поставок газа экономика Германии столкнется с серьезными проблемами, а немцы рискуют потерять возможность отапливать дома.