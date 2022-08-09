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IKEA объявила дату окончания онлайн-распродажи

Шведская сеть IKEA завершит распродажу в России 15 августа
Новые заказы прекратят принимать в 20:00 мск в понедельник, 15 августа. В компании добавили, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов и возврат
Фото: Инна Сидоркова / РБК
Фото: Инна Сидоркова / РБК

Онлайн-продажа товаров IKEA, которая началась в июле в связи со сворачиванием шведской компанией бизнеса в России, завершится 15 августа, следует из сообщения на сайте IKEA.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса. Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров», — говорится в нем.

Заказы, сделанные до конца распродажи, покупатели получат в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, добавили в компании.

В «Яндекс.Маркете» сообщили о старте продаж товаров от поставщиков IKEA
Бизнес
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Магазины IKEA в России были закрыты с марта этого года. 15 июня компания объявила, что сократит масштабы бизнеса в стране, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В IKEA уточнили, что оставят розничный бизнес «на паузе» и продадут товары, оставшиеся на складах.

Распродажа началась 5 июля, в первые же часы сайт IKEA перестал работать из-за технического сбоя. На следующий день компания ввела лимиты на сумму покупки (не более 1 млн руб.), количество товаров в одном заказе (не более 70) и общий вес товаров (не более 1 т). Затем на сайте компании появилась очередь для покупателей. Получить заказы можно было путем самовывоза или доставкой только в тех городах, где есть магазины IKEA, то есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.

14 июля компания на несколько дней приостанавливала продажу, поскольку закончились все интервалы для доставки и самовывоза. Аналогичная ситуация повторилась 22 и 28 июля.

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Во ФСИН сочли возможным заменить IKEA продукцией от заключенных
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В начале августа IKEA расширила список городов, куда можно заказать доставку с распродажи: добавились Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

В то же время товары от поставщиков шведской компании появились в продаже на «Яндекс.Маркете». Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем», уточнили в маркетплейсе. Там добавили, что ведут переговоры с другими поставщиками IKEA.

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Лилия Пашкова
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