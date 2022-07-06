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IKEA ограничила заказ товаров на прощальной распродаже

Сумма заказа в одной заявке не может превышать 1 млн руб., а число товара с одним артикулом — 70 единиц. Также пользователь не может приобрести более 1 т груза. Компания пока не принимает заказы и обрабатывает уже поступившие
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Мебельный магазин IKEA ввел ограничения на заказ товаров во время последней распродажи перед уходом с российского рынка, говорится на ее сайте.

При попытке оформить заказ покупатель видит предупреждение, в котором его просят учесть три обязательных требования:

а) в одном заказе не может быть более 70 шт. одних и тех же товаров;
б) общий вес товаров не должен превышать 1 т;
в) максимальная сумма покупки — 1 млн руб.

«Некоторые артикулы (такие как петли, реечное дно и т. д.) можно купить только в составе комбинации либо не более 10 шт. (петли) и 1 шт. (комплект для реечного дна и перекладины) в одной заявке», — уточнили в компании. Следовательно, пользователь может оформить заказ несколько раз, даже с учетом ограничений.

IKEA объяснила сбой на сайте во время прощальной распродажи
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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

В IKEA добавили, что пока не принимают новых заявок и обрабатывают уже поступившие. Покупателей попросили следить за объявлениями на сайте, чтобы не пропустить возобновление распродажи.

IKEA закрыла магазины в России и Белоруссии 4 марта из-за ситуации на Украине и санкций, которые привели к сбоям поставок. 15 июня компания объявила о сокращении бизнеса в России и анонсировала распродажу товаров со складов.

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Затем, 27 июня компания открыла распродажу товаров для сотрудников магазина, 5 июля ее запустили для всех желающих. Их можно будет купить в течение нескольких недель — пока они будут в наличии. В офлайн-магазинах товары не продаются.

Однако в первый день онлайн-распродажи на сайте компании произошел технический сбой: при попытке зайти в свой аккаунт пользователь видел сообщение «страница недоступна». Добавить товар в корзину, отследить статус доставки и оформить заказ также было нельзя. В компании объяснили неполадки техническими причинами.

В первый день распродажи на фоне логистических трудностей и повышенного спроса (по данным Google Trends, примерно за полчаса с 23:30 4 июля до полуночи 5 июля россияне подняли поисковый запрос по слову «Икеа» на уровень сверхпопулярности (с 32 до 100 баллов интереса) компания ограничила географию доставки. Товары могут получить только жители тех городов, где есть магазины сети, — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и прилегающих к ним территорий (не более 50 км от города).

Такое же условие распространяется на самовывоз из магазинов или пунктов выдачи заказов Ozon и «Почты России». Заказ нужно забрать в выбранный временной интервал, иначе его расформируют.

Вернуть товары можно в течение 14 дней с момента покупки (пункты обмена и возврата IKEA работают в прежнем режиме). Гарантия на все товары будет действовать два месяца.

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Татьяна Зыкина
IKEA ограничения распродажа
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