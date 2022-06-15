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IKEA сократит бизнес в России и уволит часть сотрудников

Ситуация с бизнес-процессами в мире сильно ухудшилась в последние месяцы, IKEA сократит число сотрудников на производствах и начнет поиск новых владельцев для них. Компания вскоре анонсирует продажу продукции со складов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

IKEA сократит масштабы бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — сказано в сообщении.

Компания предупредила, что организует продажу товаров для дома, находящихся на складах, в рамках обеспечения бизнес-процессов. Сроки позднее объявят на сайте IKEA. В пресс-службе компании подчеркнули, что ситуация с цепочками поставок и бизнес-процессами в мире за последние месяцы значительно ухудшилась.

«Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, <...> приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — говорится в сообщении.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу около трех месяцев назад, в начале марта. В компании тогда пояснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. На заводах IKEA приостановили производство. Руководство компании пообещало сохранять все условия работы для сотрудников до конца августа. В компании трудоустроены 15 тыс. человек, часть из них перевели на работу с возвратами товаров, с обслуживанием складов, систем компании и магазинов.

В начале июня IKEA объявила о решении продать Икано-банк соучредителю — российскому Кредит Европа Банку. Согласно ренкингу «Интерфакса», по итогам 2021 года Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд руб.) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн руб.).

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В российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. Зарегистрированной в Нидерландах Ingka Group принадлежит 17 магазинов в стране и один распределительный центр. Кроме того, она владеет 14 торговыми центрами «Мега». В последнем финансовом году объем продаж компании в России достиг €1,6 млрд (4% от общего числа розничных продаж).

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В конце апреля глава Минпромторга Виктор Евтюхов утверждал, что IKEA ищет способы открыть магазины в России, отметив, что компания самостоятельно «строила свои магазины». Министр отметил: «им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно».

Авторы
Теги
Анна Левинская, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
IKEA Россия продажа активов

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