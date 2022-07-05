Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи

Сайт мебельного магазина IKEA, который обещал провести распродажу своих товаров перед уходом с российского рынка, перестал работать.

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее», — говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, при попытке зайти в свой аккаунт на сайте IKEA, появляется сообщение «страница недоступна». Возможность «добавить товар в корзину» также недоступна.

Компания запланировала онлайн-распродажу товаров на 5 июля, продаж в офлайн-магазинах не будет. До этого, 27 июня возможность приобрести продукцию IKEA появилась у сотрудников магазина.

IKEA временно закрыла магазины и остановила производство на заводах в России и Белоруссии 4 марта. 15 июня компания объявила о сокращении масштаба бизнеса в России из-за того, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась.

Позже нидерландский холдинг Ingka Group, которому принадлежат сети IKEA и «Мега» (компания владеет 14 торговыми центрами «Мега») заявил, что пока не видит условий для возвращения в Россию и изучает варианты для 17 закрытых мебельных магазинов, но в будущем надеется вернуться в страну.

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В Минпромторге говорили о большом количестве желающих выкупить активы IKEA. Среди них — сеть гипермаркетов «Твой дом» и сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff.