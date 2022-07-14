IKEA приостановила оформление заказов в Москве и Петербурге
IKEA приостановила оформление заказов в Москве и Санкт-Петербурге в рамках прощальной онлайн-распродажи, сообщается на сайте компании.
«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в сообщении.
IKEA объявила о прекращении работы в России 15 июня. Сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут новому собственнику.
Товары на складах IKEA решила распродать онлайн. Распродажа должна была начаться 5 июля, но сайт компании перестал работать. В IKEA сбой объяснили техническими причинами.
На следующий день компания предложила оформлять заказы через заявки на сайте, а также ввела ряд ограничений. В одном заказе могут быть не более 70 единиц одного товара, вес заказа должен быть не больше 1 т, а максимальная сумма покупки — не выше 1 млн руб. К 12 июля IKEA вернула обычный способ заказа товаров через корзину, установив на сайте автоматическую очередь.
Как сообщили 6 июля «Известия», «Общественная потребительская инициатива» подала в Химкинский суд иск к IKEA, потребовав, чтобы компания частично возобновила импорт и производство мебели в стране. Это необходимо, чтобы люди могли обменять или отремонтировать уже купленные вещи, пояснили в организации.
Спустя несколько дней к разбирательству присоединился Роспотребнадзор. Как отметили в ведомстве, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юрлица, действующие от имени иностранных брендов, несут ответственность перед клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов.