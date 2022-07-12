IKEA создала онлайн-очередь для распродажи товаров

IKEA в начале весны закрыла магазины и остановила производство в России и Белоруссии из-за сбоев в поставках. Компания объявила о распродажах через сайт, но из-за повышенного спроса на товары была вынуждена создать онлайн-очередь

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Компания IKEA создала онлайн-очередь для желающих поучаствовать в распродаже ее товаров. Об этом сообщается на главной странице российского сайта IKEA.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на ikea.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — указывается на странице.

В компании предупреждают, что не могут сообщить точного времени ожидания, так как оно зависит от потока покупателей и может варьироваться от нескольких минут до более чем часа. Посетителям сайта рекомендуют не обновлять страницу, так как из-за этого система автоматически перенесет их в конец очереди.

В компании отмечают, что в настоящее время на сайте не работают личный кабинет и список покупок. «Рекомендуем добавлять товары непосредственно в корзину», — говорится в объявлении.

IKEA временно закрыла магазины и остановила производство на заводах в России и Белоруссии 4 марта из-за спецоперации на Украине и санкций, которые привели к сбоям в поставках. В последний день работы в магазинах IKEA выстроились огромные очереди. 15 июня компания объявила о сокращении масштаба бизнеса в России из-за того, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. IKEA планировала оставить розничный бизнес, импорт и экспорт на паузе. Компания Inter IKEA Group, которая отвечала за поставки в Россию и работу фабрик, решила уволить часть сотрудников на производствах и продать все четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

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О начале «прощальной» распродажи через сайт из-за закрытия магазинов IKEA объявила 3 июля. Она должна была начаться 5 июля, однако старт сопровождался сбоями на сайте из-за множества желающих в ней поучаствовать. На сайт также совершались хакерские атаки. Распродажу обещали возобновить после выходных, то есть с 11 июля.

При этом IKEA ввела ограничения на заказ товаров: так, сумма заказа в одной заявке не может превышать 1 млн руб., а количество товара с одним артикулом — 70 единиц. Пользователь также не может приобрести более 1 т груза. Россияне могут купить товары, пока те будут в наличии.

Для покупки доступны как мелкие, так и крупногабаритные товары, например гардеробы и кухни. Однако некоторые виды нельзя купить по отдельности. Такие товары, как петли, продаются только в составе мебели. Создать проект планировки мебельных систем можно с помощью сервиса на сайте.

Заказать товары в приложении IKEA невозможно. Оплата по виртуальным картам принимается, но подарочные карты и скидочные IKEA Family применить не получится. Услуги сборки и установки недоступны.

Кроме того, IKEA изменила географию доставки из-за повышенного спроса и трудностей с логистикой. Товары могут получить жители тех городов, где есть магазины сети, — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и прилегающих к ним территорий (не дальше 50 км).