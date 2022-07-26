Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 15:58
В Калининград прибыл первый поезд с цементом после снятия ограничений Политика, 21:05
Во ФСИН предложили заменить ушедшие бренды продукцией от заключенных Общество, 21:02
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 20:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57
Самый успешный российский пилот «Формулы-1» 31 июля дебютирует в NASCAR Спорт, 20:50
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 20:33
Эстония на пять лет запретила въезд группе «Руки вверх» Политика, 20:31
Минфин предложил обложить налогом россиян за рубежом. Что важно знать Экономика, 20:23
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Германия поставила Украине три РСЗО Mars II Политика, 20:14
Эрдоган заявил о желании Путина сотрудничать с производителем Bayraktar Политика, 20:11
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 20:09
Фобос и вулканы: что сфотографировал китайский зонд на Марсе Футурология, 20:05
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 19:46
Вернувшийся в Россию вратарь «Тампы» высказался о призыве в армию Спорт, 19:44
Война санкций ,  
0 

Во ФСИН предложили заменить ушедшие бренды продукцией от заключенных

ФСИН Свердловской области предложила заменить ушедшие бренды продукцией от заключенных
По словам начальника свердловского ФСИН Александра Федорова, у производимых заключенными товаров показатель цена/качество выше, поэтому они «вполне могут заменить иностранные компании»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Продукция, производимая в колониях российскими заключенными, способна заменить ушедшие из России бренды по целому ряду сегментов, заявил начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров, пишет местная «Облгазета».

«Показатель цена/качество [у наших товаров] выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал он.

В свою очередь начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН по Свердловской области Иван Шарков добавил, что колонии вполне «могут занять и место IKEA». «Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осужденных», — подчеркнул он.

Ретейлерам сняли ограничения на скупку торговых площадей ушедших компаний
Бизнес
Фото:РБК

С конца февраля многие западные страны начали вводить антироссийские санкции из-за военной операции на Украине. Так, санкции ЕС в том числе затронули экспорт техники, автомобилей, предметов роскоши. Кроме того, сотни зарубежных компаний приостановили деятельность в России, многие ушли с российского рынка.

В связи с этим в России частично отменили ответственность за параллельный (серый) импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Как уточняли в Минпромторге, разрешение коснется продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России. В частности, в первоначальный перечень таких товаров вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи

В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Минпромторг готов оперативно исключать бренды из списка для параллельного импорта, если компании решат продолжить работу в России. В начале июля из перечня исключили в том числе продукцию брендов Duracell (батарейки), Merries (подгузники) и Wilo (насосы), которые продолжают поставки в страну.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ФСИН санкции Заключенные бренды Свердловская область импортозамешение
Материалы по теме
«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды
Общество
Суд в Нидерландах одобрил арест 18 брендов российской водки по делу ЮКОСа
Бизнес
«Макдоналдс» на Пушкинской откроется в День России под новым брендом
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter