Во ФСИН предложили заменить ушедшие бренды продукцией от заключенных

По словам начальника свердловского ФСИН Александра Федорова, у производимых заключенными товаров показатель цена/качество выше, поэтому они «вполне могут заменить иностранные компании»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Продукция, производимая в колониях российскими заключенными, способна заменить ушедшие из России бренды по целому ряду сегментов, заявил начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров, пишет местная «Облгазета».

«Показатель цена/качество [у наших товаров] выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал он.

В свою очередь начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН по Свердловской области Иван Шарков добавил, что колонии вполне «могут занять и место IKEA». «Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осужденных», — подчеркнул он.

С конца февраля многие западные страны начали вводить антироссийские санкции из-за военной операции на Украине. Так, санкции ЕС в том числе затронули экспорт техники, автомобилей, предметов роскоши. Кроме того, сотни зарубежных компаний приостановили деятельность в России, многие ушли с российского рынка.

В связи с этим в России частично отменили ответственность за параллельный (серый) импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Как уточняли в Минпромторге, разрешение коснется продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России. В частности, в первоначальный перечень таких товаров вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция.

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В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Минпромторг готов оперативно исключать бренды из списка для параллельного импорта, если компании решат продолжить работу в России. В начале июля из перечня исключили в том числе продукцию брендов Duracell (батарейки), Merries (подгузники) и Wilo (насосы), которые продолжают поставки в страну.