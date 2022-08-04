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В «Яндекс.Маркете» сообщили о старте продаж товаров от поставщиков IKEA

Компании, которые поставляли продукцию IKEA, начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на платформе «Яндекс.Маркет», сообщили в пресс-службе маркетплейса, передает «РИА Новости».

Сейчас товары начали продавать 11 поставщиков IKEA. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем», уточнили в компании. По словам собеседника агентства, маркетплейс ведет переговоры о подключении к нему и других поставщиков шведской сети.

До этого глава Минпромторга Виктор Евтухов допустил, что они станут продавать те же товары, что поставляли шведской сети, под своими брендами, писал Forbes. По данным ведомства, с IKEA сотрудничали более 30 российских предприятий. В конце июня товары от поставщиков IKEA появились на маркетплейсе Wildberries. 

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В середине июня «Яндекс.Маркет» сообщил о проверке объявлений о продаже мебели из IKEA, которые появились на фоне приостановки производства на заводах компании и закрытия магазинов сети. За два месяца до этого маркетплейс начал торговать подержанными товарами.

В начале марта IKEA приостановила работу в России и Белоруссии, объяснив свое решение сбои в логистике из-за военных действий на Украине. 15 июня компания объявила, что сократит бизнес в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Тогда же IKEA анонсировала распродажу товаров со складов для сотрудников, которая прошла успешно. На 5 июля была запланирована распродажа для остальных россиян, однако в работе сайта магазина произошел технический сбой — пользователи не могли открыть его и добавить товары в корзину. Позже компания создала очередь на сайте, и дважды приостанавливала прием заказов в Москве и один раз в Санкт-Петербурге, а с 22 по 24 июля онлайн-покупки были недоступны в городах по всей России. 

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