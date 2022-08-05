IKEA расширила зону доставки по России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания IKEA, в российском подразделении которой проходит онлайн-распродажа, начала доставлять товары в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. Об этом говорится на сайте компании (загрузка сайта может занять более часа).

«Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск», — говорится на сайте.

Ранее доставка осуществлялась только в тех городах, где есть магазины компании: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.

После начала военной операции на Украине, в марте, IKEA приостановила работу магазинов и фабрик в России и Белоруссии. 15 июня компания объявила, что сократит масштабы бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Тогда же IKEA анонсировала распродажу товаров со складов для сотрудников, которая прошла успешно. Распродажа для остальных россиян была намечена на 5 июля. Однако в работе сайта магазина произошел технический сбой. Пользователи не могли открыть его и добавить товары в корзину.

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Позже компания создала очередь на сайте. Она приостанавливала возможность совершать заказы в Москве и Санкт-Петербурге 14 июля. Онлайн-покупки были недоступны с 22 по 24 июля в городах по всей России. 28 июля компания временно прекратила прием заказов в Москве. Спустя два дня, 30 июля, прием заявок вновь возобновили.