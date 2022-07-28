IKEA вновь прекратила прием заказов в Москве

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:47
Российская CRM для малого бизнеса: реальный кейс использования РБК и Мегаплан, 12:46
Минфин объяснил идею создать новый стандарт рынка драгметаллов Финансы, 12:35
Запорожская ВГА сообщила об ударе украинского беспилотника по Энергодару Политика, 12:34
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
МИД отреагировал на предложение США по обмену Бута и Грайнер Политика, 12:23
IKEA вновь прекратила прием заказов в Москве Бизнес, 12:22
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экс-вратарь сборной Германии после ссоры повредил гараж соседа бензопилой Спорт, 12:20
ПСБ предложил премиальным клиентам карту Mir Supreme Пресс-релиз, 12:19
Вы хотите продавать товары на маркетплейсе. Где комиссии выгоднее Pro, 12:18
Кабулов заявил о трехкратном увеличении числа бойцов ИГ в Афганистане Политика, 12:13
Российский тренер будет готовить британку к защите титула на US Open Спорт, 12:04
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 12:00
Бизнес ,  
0 

IKEA вновь прекратила прием заказов в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Шведская сеть мебельных магазинов IKEA временно приостановила прием заказов в Москве, так как все интервалы для их получения и доставки оказались заняты, говорится на ее сайте.

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», — сказано в сообщении. Однако потенциальному покупателю все равно разрешат посетить сайт, когда подойдет его очередь. Время ожидания зависит от количества пользователей — человек может попасть на сайт через несколько минут или прождать больше часа.

IKEA приостановила прощальную распродажу в России до конца выходных
Бизнес
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Сообщение возникает только при первом переходе на сайт, если пользователь еще не «отстоял» свою очередь. После пропуска оно возникает вновь, если пользователь не совершал никаких действий на сайте в течение десяти минут.

Время, в течение которого пользователь может совершить покупки на сайте, когда подойдет его очередь, ограничено, изначально оно составляло 15 минут. Затем компания убрала эту цифру и обещала клиентам «достаточное количество времени». Купить можно не более 1 т товара и не более 70 единиц одного артикула, общая стоимость товаров в корзине не должна превышать 1 млн руб.

Очередь, выдача и доставка по интервалам работают на сайте IKEA с тех пор, как компания начала прощальную распродажу после решения уйти из России. Компания неоднократно приостанавливала прием заказов в разных городах России из-за ажиотажа. Остатки товаров можно приобрести только онлайн, розничные офлайн-гипермаркеты прекратили работу.

Компания также остановила принадлежащие ей заводы в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях и уволила часть сотрудников. Все производственные предприятия она хочет продать.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария
Статьи
Pro
Бизнес-конфликт — это система: какую роль в ней могут играть силовики
Статьи
Pro
На какой маркетплейс выйти: сравниваем комиссии основных площадок
Исследования
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции

Свой уход из России IKEA объясняла ухудшением ситуации с поставками и бизнес-процессами в мире. В компании не увидели возможности возобновить полноценную работу в стране в ближайшем будущем.

Теги
IKEA распродажа доставка
Материалы по теме
Во ФСИН сочли возможным заменить IKEA продукцией от заключенных
Общество
Власти предостерегли IKEA от нарушения прав работников
Бизнес
IKEA ограничила время покупок на сайте до 15 минут
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter