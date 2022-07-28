IKEA вновь прекратила прием заказов в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Шведская сеть мебельных магазинов IKEA временно приостановила прием заказов в Москве, так как все интервалы для их получения и доставки оказались заняты, говорится на ее сайте.

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», — сказано в сообщении. Однако потенциальному покупателю все равно разрешат посетить сайт, когда подойдет его очередь. Время ожидания зависит от количества пользователей — человек может попасть на сайт через несколько минут или прождать больше часа.

Сообщение возникает только при первом переходе на сайт, если пользователь еще не «отстоял» свою очередь. После пропуска оно возникает вновь, если пользователь не совершал никаких действий на сайте в течение десяти минут.

Время, в течение которого пользователь может совершить покупки на сайте, когда подойдет его очередь, ограничено, изначально оно составляло 15 минут. Затем компания убрала эту цифру и обещала клиентам «достаточное количество времени». Купить можно не более 1 т товара и не более 70 единиц одного артикула, общая стоимость товаров в корзине не должна превышать 1 млн руб.

Очередь, выдача и доставка по интервалам работают на сайте IKEA с тех пор, как компания начала прощальную распродажу после решения уйти из России. Компания неоднократно приостанавливала прием заказов в разных городах России из-за ажиотажа. Остатки товаров можно приобрести только онлайн, розничные офлайн-гипермаркеты прекратили работу.

Компания также остановила принадлежащие ей заводы в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях и уволила часть сотрудников. Все производственные предприятия она хочет продать.

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Свой уход из России IKEA объясняла ухудшением ситуации с поставками и бизнес-процессами в мире. В компании не увидели возможности возобновить полноценную работу в стране в ближайшем будущем.