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Бизнес ,  
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«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги

«Мечел» Игоря Зюзина договорился о реструктуризации задолженности перед крупнейшими кредиторами — ВТБ и Газпромбанком — на ₽237 млрд на 10 лет. Но для этого компании пришлось продать свой ключевой актив — Эльгинское месторождение
Мечел MTLR ₽74,69 +14,29% Купить
ВТБ VTBR ₽0,03356 +1,37% Купить
Газпромбанк RU000A0ZYAE3 ₽1 022,59 -0,02% Купить
Открытый карьер угольного разреза Эльгинского месторождения (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже 51% Эльгинского угольного комплекса, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Адволяна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota. Об этом сообщила пресс-служба «Мечела» и подтвердил РБК представитель «А-Проперти».

Сумма сделки — 89 млрд руб., все деньги от нее пойдут на выплаты крупнейшим кредиторам «Мечела» — ВТБ и Газпромбанку. После этого банки согласились на реструктуризацию оставшейся задолженности компании на срок до 10 лет.

Как устроена сделка

В соответствии с договором «Мечел» продал «А-Проперти» по 51% в трех компаниях — «Эльгауголь», «Эльга-дорога» и «Мечел Транс Восток». В конце марта компания Авдоляна получила опцион на выкуп еще по 49% в этих компаниях у Газпромбанка за 45 млрд руб. Но условием для этого опциона была покупка контрольного пакета у «Мечела». Теперь этот опцион должен быть реализован в течение четырех лет, сказал РБК представитель Газпромбанка

Сумма сделки по покупке 51% Эльги (89 млрд руб.) учитывает премию за контрольный пакет, «А-Проперти» также полностью погасил обязательства «Мечела» перед ВЭБ.РФ на $107 млн (9 млрд руб., под этот кредит был заложен Эльгинский комплекс), сообщила пресс-служба «Мечела».

Таким образом, общие затраты «А-Проперти» на выкуп 100% Эльги составят около 142 млрд руб., сказала представитель компании. Для финансирования сделки использованы собственные средства акционеров и заемные средства от консорциума российских банков, отметила она, не раскрыв название банков.

А «Мечелу» продажа 51% Эльгинского проекта позволит сократить задолженность примерно на 145 млрд руб., отмечает пресс-служба компании. Дело в том, что одновременно с заключением этих сделок Гапромбанк отказывается от опциона на продажу 49% Эльги «Мечелу» за 46,5 млрд руб., начиная с 2021 года, который он получил при предыдущей реструктуризации задолженности компании Зюзина в 2016 году. Это около трети общего долга «Мечела», который по итогам 2019 года составил 454,08 млрд руб.

К тому же, ВТБ и Газпромбанк согласились на реструктуризацию оставшейся перед ними задолженности примерно на 237 млрд руб. на семь лет до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления еще на три года — до марта 2030 года. «Тело» этих кредитов начнет выплачиваться с первого года, то есть с 2020 года, уточнил РБК источник в одном из кредиторов «Мечела».

«В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса», — заявил гендиректор «Мечела» Олег Коржов (его слова приводятся в сообщении). Сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объемов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе, сказал он.

«Как кредитор «Мечела», мы придаем большое значение существенному — более чем на треть — снижению общей долговой нагрузки на компанию, что безусловно повысит ее способность обслуживать долги, осуществлять необходимые производственные инвестиции и поддержит социальную стабильность в регионах присутствия», — отметил зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров (его слова передала пресс-служба банка). При этом Якутия и Дальневосточный федеральный округ получили заинтересованного активного инвестора («А-Проперти»), намеренного начать интенсивное развитие крупнейшего угольного месторождения, добавил он.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Мечел, Эльгинское месторождение, Игорь Зюзин, ВТБ, Газпромбанк ..., уголь
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