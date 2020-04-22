«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги

«Мечел» Игоря Зюзина договорился о реструктуризации задолженности перед крупнейшими кредиторами — ВТБ и Газпромбанком — на ₽237 млрд на 10 лет. Но для этого компании пришлось продать свой ключевой актив — Эльгинское месторождение

Открытый карьер угольного разреза Эльгинского месторождения (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже 51% Эльгинского угольного комплекса, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Адволяна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota. Об этом сообщила пресс-служба «Мечела» и подтвердил РБК представитель «А-Проперти».

Сумма сделки — 89 млрд руб., все деньги от нее пойдут на выплаты крупнейшим кредиторам «Мечела» — ВТБ и Газпромбанку. После этого банки согласились на реструктуризацию оставшейся задолженности компании на срок до 10 лет.

Как устроена сделка

В соответствии с договором «Мечел» продал «А-Проперти» по 51% в трех компаниях — «Эльгауголь», «Эльга-дорога» и «Мечел Транс Восток». В конце марта компания Авдоляна получила опцион на выкуп еще по 49% в этих компаниях у Газпромбанка за 45 млрд руб. Но условием для этого опциона была покупка контрольного пакета у «Мечела». Теперь этот опцион должен быть реализован в течение четырех лет, сказал РБК представитель Газпромбанка

Сумма сделки по покупке 51% Эльги (89 млрд руб.) учитывает премию за контрольный пакет, «А-Проперти» также полностью погасил обязательства «Мечела» перед ВЭБ.РФ на $107 млн (9 млрд руб., под этот кредит был заложен Эльгинский комплекс), сообщила пресс-служба «Мечела».