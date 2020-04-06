Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях

Бизнесмен Дмитрий Босов уволил своего партнера Александра Исаева, заподозрив его в злоупотреблениях и хищениях. Исаев, которым был его партнером в нескольких компаниях, больше не имеет к ним отношения, утверждает компания Босова

Александр Исаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Бизнесмен Дмитрий Босов уволил со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» и «ВостокУголь» своего партнера Александра Исаева.

Об этом говорится на сайтах «Сибантрацита» (контролируется гурппой «Аллтек» Босова, Исаев был членом совета директоров «Сибантрацита») и «ВостокУгля» (ее основал Исаев, у него 50%, еще 50% — у Босова).

«Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — говорится в сообщениях обеих компаний. На сайте «Сибантрацита» в разделе, посвященном совету директоров, к фотографии Исаева добавлена красная печать со словом «уволен».

В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним всех взаимоотношений пресс-службы «Сибантрацита» и «Восток Угля» называют «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности».

Сам Исаев отказался комментировать РБК своей увольнение, сообщив лишь, что пока планов по трудоустройству у него нет. Его знакомый сказал, что он уходит из «Сибантрацита» и «Восток Угля» из-за конфликта с Босовым, но деталей не уточнил.