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Бизнес ,  
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Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях

Бизнесмен Дмитрий Босов уволил своего партнера Александра Исаева, заподозрив его в злоупотреблениях и хищениях. Исаев, которым был его партнером в нескольких компаниях, больше не имеет к ним отношения, утверждает компания Босова
Александр Исаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Бизнесмен Дмитрий Босов уволил со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» и «ВостокУголь» своего партнера Александра Исаева.

Об этом говорится на сайтах «Сибантрацита» (контролируется гурппой «Аллтек» Босова, Исаев был членом совета директоров «Сибантрацита») и «ВостокУгля» (ее основал Исаев, у него 50%, еще 50% — у Босова).

«Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — говорится в сообщениях обеих компаний. На сайте «Сибантрацита» в разделе, посвященном совету директоров, к фотографии Исаева добавлена красная печать со словом «уволен».

В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним всех взаимоотношений пресс-службы «Сибантрацита» и «Восток Угля» называют «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности».

Сам Исаев отказался комментировать РБК своей увольнение, сообщив лишь, что пока планов по трудоустройству у него нет. Его знакомый сказал, что он уходит из «Сибантрацита» и «Восток Угля» из-за конфликта с Босовым, но деталей не уточнил.

Пресс-службы двух угольных компаний также сообщили о начале расследования и отметили, что это «хорошая возможность для конкурентов». В «Сибантраците» отказались пояснить, что имеется в виду под расследованием и какие юридические действия она планирует предпринять.

РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и управление информации МВД.

Исаев с 2005 года занимал руководящие должности на предприятиях, работающих в угольной промышленности. Он являлся председателем правления «УК «ВостокУголь» и входил в совет директоров «Сибантрацита». По данным СПАРК, он остается совладельцем «Восток Угля» (50%), но уже указан как бывший гендиректор компании. В 2014 году он стал партнером Босова, который получил 50% в «ВостокУгле».

Гендиректор «Сибантрацита» Максим Барский в интервью РБК в апреле 2019 года говорил об Исаеве как о «безусловно талантливом» в запуске greenfield — разработке проектов с нуля. «ВостокУголь» — это компания, которая обладает ноу-хау по работе с greenfield (разработка проектов с нуля). Компания занимается стройкой и запуском проектов. Дальше на этапе операционного управления они переходят в «Сибантрацит». Это моя зона ответственности», — пояснял он.

Барский тогда говорил, что с Исаевым, с которым они сидели в соседних кабинетах, и «ВостокУглем» у «Сибантрацита» «тесное взаимодействие». «Проекты становятся большими, за ними нужен контроль другого порядка. И мы в этом плане все понимаем, кто здесь кого дополняет: я этими [операционными] процессами дополняю то, что делает Исаев, который, безусловно, талантлив в запуске greenfield», — добавлял глава «Сибантрацита».

В феврале 2020 года стало известно, что «ВостокУголь» решил продать «Росатому» «Арктическую горную компанию» на Таймыре, где планировалось добывать до 30 млн т угля в год. Год назад компанию в незаконной добыче угля обвиняли в ФСБ и Росприроднадзоре.

Исаев также отвечал за проект строительства Северомуйского тоннеля-2, предназначенный для расширения мощностей Восточного полигона РЖД. Он обещал построить этот тоннель за 60 млрд руб., тогда как в РЖД его стоимость оценивали в 150-250 млрд руб.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Тимофей Дзядко, Дмитрий Серков
Теги: Дмитрий Босов
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