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Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Альберт Авдолян забирает за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова — Якутскую топливно-энергетическую компанию. На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения «Мечела» основатель Yota планирует построить кластер в Якутии
Эльгинское месторождение (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Как Авдолян получит последний актив Магомедова

Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову. Это последний крупный актив бизнесмена, которого в марте 2018 года арестовали по обвинению в организации преступного сообщества.

В пятницу, 13 сентября, состоится внеочередное собрание акционеров ЯТЭК, в повестке которого — одобрение крупных взаимосвязанных сделок и сделок с заинтересованностью с отчуждаемым или приобретаемым имуществом, говорится в материалах компании. Среди таких сделок — соглашения о прекращении встречных требований в размере не более 8,26 млрд руб. (в частности, компания судилась с ООО «Инвестор», через которое Магомедов владеет 82,06% ее акций, требуя от нее около 6 млрд руб.), о переводе долга в размере не более 7,71 млрд руб. и об уступке «А-Проперти» в размере не более 550 млн руб., указано в документе.

По сути, речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед структурой Авдоляна и переходе к нему контроля над ЯТЭК, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, подтвердил человек, близкий к другой стороне. Магомедов дал согласие на отчуждение своей доли, уточнил он.

Цена отчуждаемого имущества по сделкам с заинтересованностью в совокупности составит 16,82 млрд руб., или 68% балансовой стоимости активов ЯТЭК на 30 июня 2019 года, следует из документов.

«А-Проперти» скупала долги ЯТЭК с конца 2018 года — перед Сбербанком (на общую сумму 4,4 млрд руб.), по которым был заложен контрольный пакет компании, ВТБ (5,1 млрд руб.) и Россельхозбанком (около 1 млрд руб.), рассказал РБК знакомый Авдоляна в январе 2019 года, заметив, что все требования приобретались без дисконта. С тех пор «А-Проперти» выкупила как минимум еще и долг компании перед российской «дочкой» Bank of China (0,9 млрд руб.). Это следует из материалов дела о банкротстве ЯТЭК, в рамках которого Арбитражный суд Якутии ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Как Магомедов терял активы

В начале октября 2018 года стало известно, что «Транснефть» выкупила у Зиявудина Магомедова и его брата долю в Новороссийском морском торговом порту за $750 млн. Спустя несколько недель FESCO (у Магомедова треть в компании) продала ВТБ около 25% крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер», но сумма сделки не раскрывалась. А в феврале 2019 года ВТБ стал владельцем 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, которые ранее принадлежали группе «Сумма» Магомедова. «Таким образом была урегулирована значительная часть обязательств группы «Сумма» в сфере строительства перед банком», — поясняли РБК в пресс-службе ВТБ.

Общий долг якутской компании составлял около 14 млрд руб. при EBITDA 3 млрд руб., говорила в интервью РБК председатель совета директоров ЯТЭК Лейла Маммедзаде, управляющая активами Магомедова, в октябре 2018 года. По ее словам, до ареста Магомедова предполагалось, что акционер может оказать финансовую помощь ЯТЭК. Но после возбуждения уголовного дела по статье, предполагающей конфискацию имущества, все счета бизнесмена были арестованы и он не мог помочь компании расплатиться с долгами.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн и представитель ЯТЭК отказались от комментариев. В пресс-службе «А-Проперти» РБК сообщили, что пока принято решение не комментировать никакие вопросы, связанные с ЯТЭК.

Зачем основателю Yota ЯТЭК

В конце августа представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова говорила РБК, что Авдолян со своим давним партнером Сергеем Адоньевым, с которым они создали Yota, планомерно формируют промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию, угольный проект Огоджа и порт Вера. Логичным шагом этой стратегии является приобретение доли в Эльгинском угольном проекте, контроль на которым принадлежит «Мечелу» Игоря Зюзина (51%), а еще 49% выставил на продажу Газпромбанк, добавляла она. Именно в тот день стало известно, что «А-Проперти» подала ходатайство о покупке этой доли в Федеральную антимонопольную службу, но у «Мечела» есть приоритетное право на выкуп пакета банка в течение месяца.

Покупка долгов с последующей конвертацией их в акции ЯТЭК — это не спекулятивная сделка, заявил РБК знакомый Авдоляна. По его словам, бизнесмен приобретает компанию, чтобы ее развивать. ЯТЭК добывает и поставляет газ в центральную Якутию, в том числе Якутск, а также добывает газовый конденсат и частично перерабатывает его на мини-НПЗ, топливо используется для поставок по северному завозу. Основной актив компании — Средневилюйское месторождение с запасами около 140 млрд куб. м газа и 7,4 млн т конденсата. Поскольку месторождения компании находятся далеко от единой газотранспортной системы, речь идет о разных переделах газа — газохимическом производстве, а также о сжижении, указывал собеседник РБК.

В начале 2018 года, за несколько месяцев до ареста Магомедова, принадлежащая ему группа «Сумма» сообщала, что собирается привлечь китайского партнера для строительства большого газохимического комплекса — метанольного завода по технологии Haldor Topsoe, инвестиции в строительство и добычу оценивались в $1,4 млрд. Но после ареста переговоры были полностью заморожены. «Сам проект очень хороший, я в него твердо верю, но он потребует $1 млрд или, если даже часть проектов сократить, минимум $750–800 млн», — говорила РБК Маммедзаде. Согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованному весной 2019 года, общее состояние Авдоляна и Адоньева оценивалось в $1,4 млрд.

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Из ЯТЭК, обладающей огромными запасами газа, можно сделать компанию стоимостью $2 млрд, говорил РБК знакомый Магомедова. Можно вырастить актив стоимостью и $5 млрд и более при правильной инвестпрограмме, делился другой собеседник. $2 млрд выглядит вполне реалистичной оценкой в случае строительства газохимического завода, ориентированного на экспорт, признавал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. А оценка в $5 млрд и выше потребует пропорционального роста инвестиций, указал эксперт.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Зиявудин Магомедов, авдолян, Yota
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