Троценко заявил о приостановке сделки с наследниками Босова

Роман Троценко отказался покупать половину Арктической горной компании у наследников Дмитрия Босова до урегулирования их споров со вторым совладельцем компании — Александром Исаевым. Сделку стороны анонсировали всего месяц назад

Роман Троценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Корпорация AEON, бенефициаром которой является миллиардер Роман Троценко, «официально опровергает», что ей принадлежит Арктическая горная компания (АГК), сообщила РБК представитель AEON.

О том, что AEON станет совладельцем АГК, которой принадлежит угольное месторождения на Таймыре, стало известно примерно месяц назад. Тогда вдова Дмитрия Босова — Катерина Босов — сообщила, что 18 июня его наследники и партнеры по группе «Аллтек» «совершили первую сделку с его активами» — продали Троценко принадлежащие группе 50% АГК. Эту информацию журналу Forbes подтверждал и сам Троценко, уточняя, что переговоры по этой сделке он начинал в феврале 2020-го с самим Босовым (бизнесмен покончил собой 6 мая).

Тогда Катерина Босов и Троценко рассказывали, что сделка «была безденежной и предполагала обмен активами»: Троценко отдавал за половину АГК свою долю в проекте по строительству завода по сжижению природного газа «Печора СПГ» («Аллтек» по итогам консолидировала бы 100%). Параллельно, Троценко вел переговоры о выкупе оставшихся акций АГК у второго совладельца компании — Александра Исаева.

Но теперь представитель AEON заявил РБК, что сделка по приобретению доли в АГК «до сих пор не закрыта» из-за конфликта наследников Босова и Исаева. «У акционеров Арктической горной компании взаимные претензии друг к другу и в этих условиях AEON не планирует покупать актив до урегулирования всех споров», — добавила она.