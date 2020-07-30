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Бизнес ,  
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Троценко заявил о приостановке сделки с наследниками Босова

Роман Троценко отказался покупать половину Арктической горной компании у наследников Дмитрия Босова до урегулирования их споров со вторым совладельцем компании — Александром Исаевым. Сделку стороны анонсировали всего месяц назад
Роман Троценко
Роман Троценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Корпорация AEON, бенефициаром которой является миллиардер Роман Троценко, «официально опровергает», что ей принадлежит Арктическая горная компания (АГК), сообщила РБК представитель AEON.

О том, что AEON станет совладельцем АГК, которой принадлежит угольное месторождения на Таймыре, стало известно примерно месяц назад. Тогда вдова Дмитрия Босова — Катерина Босов — сообщила, что 18 июня его наследники и партнеры по группе «Аллтек» «совершили первую сделку с его активами» — продали Троценко принадлежащие группе 50% АГК. Эту информацию журналу Forbes подтверждал и сам Троценко, уточняя, что переговоры по этой сделке он начинал в феврале 2020-го с самим Босовым (бизнесмен покончил собой 6 мая).

Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
Бизнес
Роман Троценко

Тогда Катерина Босов и Троценко рассказывали, что сделка «была безденежной и предполагала обмен активами»: Троценко отдавал за половину АГК свою долю в проекте по строительству завода по сжижению природного газа «Печора СПГ» («Аллтек» по итогам консолидировала бы 100%). Параллельно, Троценко вел переговоры о выкупе оставшихся акций АГК у второго совладельца компании — Александра Исаева.

Но теперь представитель AEON заявил РБК, что сделка по приобретению доли в АГК «до сих пор не закрыта» из-за конфликта наследников Босова и Исаева. «У акционеров Арктической горной компании взаимные претензии друг к другу и в этих условиях AEON не планирует покупать актив до урегулирования всех споров», — добавила она.

После того, как было объявлено о сделке между Троценко и наследниками Босова, кипрская компания Isova Investments (через нее наследникам Босова и принадлежит 50% АГК) и сама таймырская компания подали иски к Исаеву и гендиректору АГК Вадиму Бугаеву на сумму 600,479 млн руб. Эта сумма полностью совпадает с размером экологического штрафа от Росприроднадзора, который был выставлен АГК за самовольную, без проектной документации, добычу антрацита. В середине июля ведомство начало исполнительное производство по взысканию этого штрафа, рассказала глава Росприроднадзор Светлана Радионова в интервью телеканалу РБК. Она также отметила, что это крупнейший экологический штраф, подтвержденный судом.

Как заявил РБК представитель «Аллтек», группа «заинтересована в завершении сделки с Романом Троценко, все существенные условия которой обоюдно согласованы». «Препятствием для закрытия сделки является конфликт, начатый Александром Исаевым. Если по его вине сделка не состоится, на него будут возложены все понесенные от этого убытки, а также возмещение суммы штрафа Росприроднадзора к АГК, поскольку именно он занимался управлением арктическим проектом», — отметил собеседник РБК. Представитель Исаева отказался от комментариев.

Росприроднадзор начал исполнительное производство по крупнейшему штрафу
Бизнес
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

АГК — не единственный спорный актив Исаева и наследников Босова. Незадолго до смерти Дмитрий Босов уволил Исаева со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» (контролируется группой «Аллтек») и «Востокуголь» (занимается развитием угольных и инфраструктурных проектов в Арктике и в Приморье), которым они владели на паритетных началах. Вскоре после этого Исаев лишился и 50% «Востокугля». Теперь он пытается через суд вернуть себе этот актив.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
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