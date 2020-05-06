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Бизнес ,  
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Губернатор Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна

Якутия окажет поддержку реализации проекта «Якутский газовый проект (СПГ)» на территории республики. Об этом сообщила РБК пресс-служба губернатора Якутии Айсена Николаева.

«Проект по производству сжиженного природного газа для Якутии — знаковый, мы его неоднократно обсуждали с собственниками. Считаю важным, что в период ограничений, связанных с коронавирусом, инвесторы приходят в республику, развивая здесь перспективные промышленные проекты геостратегического масштаба», — приводит пресс-служба слова Николаева.

Глава Якутии отметил, что его, как руководителя республики, в первую очередь интересует вложение средств в геологоразведку, развитие газотранспортной инфраструктуры на территории республики с попутной газификацией, в том числе, юго-востока Центральной Якутии.

Николаев выразил уверенность в том, что реализацией проекта заинтересуются и якутские компании. По его словам, республика заинтересована в строительстве завода по производству газомоторных топлив либо мини-завода СПГ на территории республики.

«Это уже конкретные новые рабочие места для наших жителей, это налоги, которые останутся в республике, это более экономичный и экологический вид топлива для населения. Поэтому, конечно, мы будем этот проект поддерживать», — пояснил глава республики.

Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект
Бизнес
Фото: yatec.ru

Говоря о том, какие льготы и меры поддержки могут быть предоставлены для реализации проекта, Николаев отметил, что эти вопросы можно будет обсуждать по результатам рассмотрения технико-экономического обоснования, то есть не ранее конца 2020 года.

Губернатор Якутии также предположил, что данный проект может вызвать интерес у других инвесторов. Согласно общероссийской и мировой практике, в проектах такого рода всегда участвуют профильные мировые стратегические инвесторы, добавил глава региона. Николаев также отметил, что в Якутии есть большие запасы природного газа, которые имеют хорошую перспективу монетизации на растущем рынке СПГ.

Как ранее сообщила РБК представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова, подконтрольная Альберту Авдоляну компания «Глобалтэк» намерена вложить более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)». Данный проект предполагает выпуск до 13 млн СПГ в год.

По словам Харитоновой, пока готова предварительная концепция проекта, в рамках которой ведется его проектирование. Она допустила, что в дальнейшем проект может быть изменен.

Теги: Якутия, Альберт Авдолян, СПГ
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