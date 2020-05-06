Губернатор Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна

Якутия окажет поддержку реализации проекта «Якутский газовый проект (СПГ)» на территории республики. Об этом сообщила РБК пресс-служба губернатора Якутии Айсена Николаева.

«Проект по производству сжиженного природного газа для Якутии — знаковый, мы его неоднократно обсуждали с собственниками. Считаю важным, что в период ограничений, связанных с коронавирусом, инвесторы приходят в республику, развивая здесь перспективные промышленные проекты геостратегического масштаба», — приводит пресс-служба слова Николаева.

Глава Якутии отметил, что его, как руководителя республики, в первую очередь интересует вложение средств в геологоразведку, развитие газотранспортной инфраструктуры на территории республики с попутной газификацией, в том числе, юго-востока Центральной Якутии.

Николаев выразил уверенность в том, что реализацией проекта заинтересуются и якутские компании. По его словам, республика заинтересована в строительстве завода по производству газомоторных топлив либо мини-завода СПГ на территории республики.

«Это уже конкретные новые рабочие места для наших жителей, это налоги, которые останутся в республике, это более экономичный и экологический вид топлива для населения. Поэтому, конечно, мы будем этот проект поддерживать», — пояснил глава республики.