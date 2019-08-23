Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела»

Компания сооснователя телекоммуникационного оператора Yota Альберта Адволяна оказалась претендентом на один из ключевых активов «Мечела» — Эльгинское месторождение в Якутии. Авдолян с партнером формирует кластер в республике

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 49% в Эльгинском угольном проекте (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля) у Газпромбанка, заявил РБК представитель ФАС.

Контрольный пакет Эльгинского месторождения у «Мечела» Игоря Зюзина. Эльга — один из ключевых угольных проектов «Мечела», но у компании очень большой долг — 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает 6 показателей EBITDA.

«Банк рассматривал и рассматривает Эльгу как инвестиционный актив. В течение ряда месяцев инвесторы интересовались покупкой долей в Эльге. В настоящий момент получен оффер от одного из них», — заявил РБК представитель Газпромбанка. Он отказался называть условия предполагаемой сделки, но назвал их «выгодными для банка».

Первой о ходатайстве «А-Проперти» в ФАС сообщила газета «Ведомости». Представитель «А-Проперти» сказал газете, что Авдолян совместно со своим партнером Сергеем Адоньевым (еще один сооснователь Yota) «планомерно формируют промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию, угольный проект Огоджа и порт Вера». А приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии», сказал представитель компании.

У «Мечела» по закону есть право выкупить долю Газпромбанка в Эльге в течение месяца, если он найдет финансирование, сказал РБК источник, близкий к банку.

«Мечел» пытается не допустить продажи доли Газпромбанка в Эльге, ведя переговоры о рефинансировании долга с другими банками, сказал РКБ источник в одной угольной компании. Но крупнейшие российские госбанки Сбербанк и ВТБ не стремятся рефинансировать эти обязательства, учитывая предыдущий опыт взаимодействия с компанией Зюзина, сказал он.