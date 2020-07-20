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Новый владелец Эльги приступил к строительству терминала в порту Ванино

«А-Проперти» после покупки Эльгинского месторождения начинает строительство угольного терминала в порту Ванино. Эксперты указывают на ограниченную пропускную способность железнодорожных путей на подъездах к нему
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Порт Ванино
Порт Ванино (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

«А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая в апреле приобрела 51% Эльгинского угольного комплекса в Якутии у «Мечела» Игоря Зюзина, начала подготовку к строительству морского терминала «Порт Дальний» в порту Ванино в Хабаровском крае. Это следует из опубликованных материалов ФГБУ «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива», к ведению которого относится порт Ванино.

В начала июня «А-Проперти» анонсировала планы увеличить добычу на Эльгинском месторождении в десять раз до 45 млн т к 2023 году. Тогда представитель компании упомянула о намерении построить перевалочные мощности в акватории порта Ванино для вывоза этого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но детали проекта, в том числе сроки начала строительства, не раскрыла.

Из опубликованных материалов следует, что представители ООО «Порт Дальний» на днях обсуждали с руководством порта Ванино старт работ по инженерно-геологическим изысканиям в бухте Обманная для строительства нового терминала. Согласно данным СПАРК, «Порт Дальний» с 7 июля принадлежит структуре «А-Проперти» — «А-Проперти Инвест». До этого, с мая 2020 года, он принадлежал компании Сергея Адоньева — партнера Авдоляна, с которым они основали телекоммуникационный оператор Yota.

Представитель Минвостокразвития пояснил РБК, что строительство «Порта Дальний» входит в проект разработки Эльгинского месторождения. Эта разработка как инвестиционный проект уже обсуждалась в министерстве: в частности, на него могут быть расширены границы территории опережающего развития «Якутия». Но проработка требует определенной процедуры, поэтому пока рано говорить об итоговом решении, отметил собеседник РБК.

Согласно материалам ФГБУ, изыскательские работы на подходах к акватории порта Ванино планируется провести до конца августа 2020 года. Проект предусматривает два этапа: на первом — строительство причала для перевалки до 2 млн т угля в год на суда дедвейтом до 40 тыс. т, на втором этапе — строительство второго причала для углевозов дедвейтом до 100 тыс. т.

Представитель «А-Проперти» отказалась от комментариев.

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
Бизнес
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Порт Ванино — крупнейший транспортный узел Хабаровского края на северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе. Имеет выход на Транссиб и БАМ. Через Ванино грузы доставляются в северо-восточные регионы России, в Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Терминалами в Ванино владеют СУЭК Андрея Мельниченко («Дальтрансуголь»), «Сахатранс» (входит в Volga Group Геннадия Тимченко). Крупнейший стивидор, «Ванинский морской торговый порт», принадлежит офшорам, которые связывают с основным владельцем «Мечела» Игорем Зюзиным.

Грузооборот Ванино в прошлом году составил 31,44 млн т. Пропускная способность железнодорожного подхода к порту пока оценивается в 43 млн т в год. На фоне заявленных планов увеличить добычу на Эльгинском месторождении развитие портовых мощностей является логичным, отметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Проблемой может стать пропускная способность железнодорожных путей на подъезде к порту. С ростом добычи «А-Проперти» придется вместе с СУЭК решать проблему «узкого горла» на подъездах к причалам.

Жители против порта

Старт работ по строительству «Порта Дальний» уже вызвал протест местных жителей. Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Борис Гладких попросил прокурора Хабаровского края Николая Рябова проверить «наличие у компании правовых оснований на проведение строительных работ на инвестиционной площадке, расположенной на мысе Веселый, где без проведения обсуждений с гражданами и общественными организациями поселения начали работы в водоохранной зоне, незаконно вырубили лесные насаждения, а подъездные пути к площадке отсыпали строительным мусором». Гладких пояснил РБК, что направил два обращения в прокуратуру и инициировал встречу представителей «А-Проперти» с контролирующими ведомствами, она назначена на 29 июля. РБК направил запрос в прокуратуру Хабаровского края.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Эльгинское месторождение, Ванино, Альберт Авдолян
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