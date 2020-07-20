Новый владелец Эльги приступил к строительству терминала в порту Ванино

«А-Проперти» после покупки Эльгинского месторождения начинает строительство угольного терминала в порту Ванино. Эксперты указывают на ограниченную пропускную способность железнодорожных путей на подъездах к нему

Порт Ванино (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

«А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая в апреле приобрела 51% Эльгинского угольного комплекса в Якутии у «Мечела» Игоря Зюзина, начала подготовку к строительству морского терминала «Порт Дальний» в порту Ванино в Хабаровском крае. Это следует из опубликованных материалов ФГБУ «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива», к ведению которого относится порт Ванино.

В начала июня «А-Проперти» анонсировала планы увеличить добычу на Эльгинском месторождении в десять раз до 45 млн т к 2023 году. Тогда представитель компании упомянула о намерении построить перевалочные мощности в акватории порта Ванино для вывоза этого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но детали проекта, в том числе сроки начала строительства, не раскрыла.

Из опубликованных материалов следует, что представители ООО «Порт Дальний» на днях обсуждали с руководством порта Ванино старт работ по инженерно-геологическим изысканиям в бухте Обманная для строительства нового терминала. Согласно данным СПАРК, «Порт Дальний» с 7 июля принадлежит структуре «А-Проперти» — «А-Проперти Инвест». До этого, с мая 2020 года, он принадлежал компании Сергея Адоньева — партнера Авдоляна, с которым они основали телекоммуникационный оператор Yota.

Представитель Минвостокразвития пояснил РБК, что строительство «Порта Дальний» входит в проект разработки Эльгинского месторождения. Эта разработка как инвестиционный проект уже обсуждалась в министерстве: в частности, на него могут быть расширены границы территории опережающего развития «Якутия». Но проработка требует определенной процедуры, поэтому пока рано говорить об итоговом решении, отметил собеседник РБК.

Согласно материалам ФГБУ, изыскательские работы на подходах к акватории порта Ванино планируется провести до конца августа 2020 года. Проект предусматривает два этапа: на первом — строительство причала для перевалки до 2 млн т угля в год на суда дедвейтом до 40 тыс. т, на втором этапе — строительство второго причала для углевозов дедвейтом до 100 тыс. т.