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Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России

Бывший совладелец «Востокугля» Александр Исаев будет развивать крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение. Неделю назад контроль над этим проектом приобрела структура основателя Yota Альберта Авдоляна за 97 млрд руб.
Мечел MTLR ₽66,45 -0,67% Купить
Александр Исаев
Александр Исаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.

Новый гендиректор с 2014 года был деловым партнером Дмитрия Босова — они владели на паритетных началах компанией «Востокуголь», которой принадлежат активы в Кемеровской и Новосибирской областях, а также по 50% Огоджинского проекта и порта Вера. Бизнесмен входил и в совет директоров крупнейшего в России производителя металлургического угля и антрацита «Сибантрацит», подконтрольного Босову.

Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях
Бизнес
Александр Исаев

Но 6 апреля стало известно о его увольнении со всех постов. «Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «Востокуголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — объявили пресс-службы обеих компаний. В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним взаимоотношений пресс-службы «Сибантрацита» и «Востокугля» назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». Позднее стало известно, что Исаев также лишился доли в «Востокугле». После этого он подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова.

Неделю назад, 22 апреля, компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, приобрела 51% Эльгинского комплекса у «Мечела» Игоря Зюзина за 89 млрд руб., а также погасила обязательства компании перед ВЭБ.РФ еще примерно на 8 млрд руб. (под этот кредит был заложен угольный комплекс).

«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги
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Открытый карьер угольного разреза Эльгинского месторождения <div></div>

В рамках этой сделки «А-Проперти» приобрела по 51% в трех компаниях — «Эльгауголь» (оператор по освоению месторождения и владелец лицензии), «Эльга-дорога» (владеет железнодорожной веткой Улак — Эльга) и «Мечел Транс Восток» (транспортный оператор железнодорожной ветки). Компания Авдоляна также получила опцион на выкуп еще по 49% в этих компаниях у Газпромбанка за 45 млрд руб. в течение четырех лет. Таким образом, общие затраты на выкуп 100% Эльги составят около 142 млрд руб.

«Деньги на эскроу раскрыты, право собственности перешло «А-Проперти». Сейчас оформляется прекращение полномочий управляющей компании «Мечел-майнинг» и передача прав управления новой компании «Управляющая компания «Эльгауголь», которую возглавил Александр Исаев», — пояснила РБК представитель «А-Проперти».

Юридическое оформление, по ее словам, состоится в четверг, 30 апреля. УК «Эльгауголь» зарегистрирована 29 апреля и принадлежит «А-Проперти» (на 51%) и «Улак-концессия» Газпромбанка (на 49%).

Добыча на Эльгинском месторождении началась в 2011 году. На первом этапе планировалось довести производство до 11,7 млн т угля в год, а в дальнейшем — до 20–30 млн т. Власти Якутии были недовольны медленным развитием проекта из-за нехватки инвестиций. «У компании [«Мечел»] пока отсутствует возможность для активного развития Эльги, в этом году добыча будет в районе 5 млн т или, к сожалению, даже меньше, хотя в 2020 году она должна была дойти до 20 млн т», говорил РБК губернатор республики Айсен Николаев в декабре. По итогам 2019 года компания даже снизила производство на 12%, до 4,3 млн т.

«Мечел» потратил на разработку месторождения и строительство дороги к нему, связывающей с Байкало-Амурской магистралью, более 100 млрд руб. Но из-за долгов (по итогам 2019 года чистый долг компании составил 400 млрд руб.) компания не могла продолжать полноценно инвестировать в проект.

«А-Проперти», которая в сентябре 2019 года получила контроль над еще одним проектом в Якутии — Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК, крупнейшая газодобывающая компания республики), намерена создать промышленный кластер на Дальнем Востоке. В этот кластер помимо ЯТЭК и Эльги должны войти Огоджинский проект, владеющий лицензией на разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, и порт Вера в Приморье.

Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях
Бизнес
Александр Исаев

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Теги: «Эльгауголь», Дмитрий Босов, Эльгинское месторождение, Альберт Авдолян
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