Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России

Бывший совладелец «Востокугля» Александр Исаев будет развивать крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение. Неделю назад контроль над этим проектом приобрела структура основателя Yota Альберта Авдоляна за 97 млрд руб.

Александр Исаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.

Новый гендиректор с 2014 года был деловым партнером Дмитрия Босова — они владели на паритетных началах компанией «Востокуголь», которой принадлежат активы в Кемеровской и Новосибирской областях, а также по 50% Огоджинского проекта и порта Вера. Бизнесмен входил и в совет директоров крупнейшего в России производителя металлургического угля и антрацита «Сибантрацит», подконтрольного Босову.

Но 6 апреля стало известно о его увольнении со всех постов. «Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «Востокуголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — объявили пресс-службы обеих компаний. В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним взаимоотношений пресс-службы «Сибантрацита» и «Востокугля» назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». Позднее стало известно, что Исаев также лишился доли в «Востокугле». После этого он подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова.

Неделю назад, 22 апреля, компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, приобрела 51% Эльгинского комплекса у «Мечела» Игоря Зюзина за 89 млрд руб., а также погасила обязательства компании перед ВЭБ.РФ еще примерно на 8 млрд руб. (под этот кредит был заложен угольный комплекс).