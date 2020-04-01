Ростуризм предложил отложить ввод электронных путевок и сбор с туристов

В условиях пандемии коронавируса Ростуризм считает целесообразным отложить инициативы, которые только усилят нагрузку на турбизнес. Например, систему «Электронная путевка» и гостиничный сбор

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ростуризм предлагает отложить введение гостиничного сбора и системы «Электронная путевка» до нормализации ситуации с распространением пандемии COVID-19. Это следует из ответа руководителя Ростуризма Зарины Догузовой на запрос РБК.

В сложившейся ситуации Ростуризм выступает «категорически против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на туристическую отрасль, которая затем, очевидно, ляжет на плечи туристов», передала Догузова через пресс-службу. В частности, к обсуждению запуска «Электронной путевки» и гостиничного сбора «можно будет вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма», уточнила руководитель Ростуризма. Сейчас, по словам Догузовой, все усилия сосредоточены в первую очередь на мерах, необходимых для поддержки и восстановления отрасли.

Как туризм пострадал из-за коронавируса Туризм вошел в число отраслей, которые российское правительство признало наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавирусной инфекции. Потери выездного туризма из-за закрытия большинства направлений Ассоциация туроператоров России в конце февраля оценивала как минимум в 27 млрд руб., а для въездного туризма отток гостей из России станет сильнейшим ударом минимум за последние 20 лет. Правительство уже пообещало турфирмам, которые являются предприятиями малого и среднего бизнеса, предоставить отсрочку при уплате налогов, а микропредприятиям — страховых взносов. Минэкономразвития также предложило возместить турфирмам расходы, связанные с невозвратными тарифами на авиаперевозки, и затраты на возвращение российских туристов из других стран.

Что такое электронная путевка

Информационная система «Электронная путевка», над которой с 2015 года работает Ростуризм, должна стать новым инструментом госрегулирования туристической отрасли и защитить права туристов. По замыслу ее создателей, туроператоры должны будут передавать в систему все данные о проданных турах. Предполагается, что система будет обязательной для туроператоров, а впоследствии за ее использование с них будет взиматься плата.