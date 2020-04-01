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Пандемия коронавируса ,  
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Ростуризм предложил отложить ввод электронных путевок и сбор с туристов

В условиях пандемии коронавируса Ростуризм считает целесообразным отложить инициативы, которые только усилят нагрузку на турбизнес. Например, систему «Электронная путевка» и гостиничный сбор
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ростуризм предлагает отложить введение гостиничного сбора и системы «Электронная путевка» до нормализации ситуации с распространением пандемии COVID-19. Это следует из ответа руководителя Ростуризма Зарины Догузовой на запрос РБК.

В сложившейся ситуации Ростуризм выступает «категорически против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на туристическую отрасль, которая затем, очевидно, ляжет на плечи туристов», передала Догузова через пресс-службу. В частности, к обсуждению запуска «Электронной путевки» и гостиничного сбора «можно будет вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма», уточнила руководитель Ростуризма. Сейчас, по словам Догузовой, все усилия сосредоточены в первую очередь на мерах, необходимых для поддержки и восстановления отрасли.

Как туризм пострадал из-за коронавируса

Туризм вошел в число отраслей, которые российское правительство признало наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавирусной инфекции.

Потери выездного туризма из-за закрытия большинства направлений Ассоциация туроператоров России в конце февраля оценивала как минимум в 27 млрд руб., а для въездного туризма отток гостей из России станет сильнейшим ударом минимум за последние 20 лет.

Правительство уже пообещало турфирмам, которые являются предприятиями малого и среднего бизнеса, предоставить отсрочку при уплате налогов, а микропредприятиям — страховых взносов. Минэкономразвития также предложило возместить турфирмам расходы, связанные с невозвратными тарифами на авиаперевозки, и затраты на возвращение российских туристов из других стран.

Что такое электронная путевка

Информационная система «Электронная путевка», над которой с 2015 года работает Ростуризм, должна стать новым инструментом госрегулирования туристической отрасли и защитить права туристов. По замыслу ее создателей, туроператоры должны будут передавать в систему все данные о проданных турах. Предполагается, что система будет обязательной для туроператоров, а впоследствии за ее использование с них будет взиматься плата.

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Создать такой механизм поручил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, но процесс затянулся. Сначала систему по заказу Ростуризма разрабатывала группа «Астерос», которая получила на этот проект около 500 млн руб. Предполагалось, что «Электронная путевка» заработает с начала 2018 года, но к тому времени она оказалась не готова к эксплуатации. «Астерос» обанкротился, а доработать «Электронную путевку» президент Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех»: в мае 2018 года ее структура стала оператором системы.

«Электронная путевка» может стать обязательной системой для участников рынка уже в 2020 году: соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019-го. Но запланированное на декабрь первое чтение было отложено: профильный комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи посчитал нереальным предложение сделать систему обязательной для туроператоров с 1 апреля 2020 года и отправил документ на доработку. В марте комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

В карточке законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы указано, что он должен поступить на рассмотрение 1 апреля 2020 года, но в календаре Госдумы с 31 марта по 16 апреля оно пока не значится.

РБК направил запрос в «Ростех».

Что такое гостиничный сбор

Новый туристический налог может появиться с 1 января 2023 года. Дополнить Налоговый кодекс гостиничным сбором год назад предложил Минфин. По замыслу министерства, он должен пополнить местные бюджеты и заменить курортный сбор, который с 2018 года в рамках эксперимента собирают с туристов на развитие инфраструктуры для отдыха в трех регионах: на Кубани, в Ставрополье и на Алтае (в Крыму по инициативе местных властей введение курортного сбора отложено).

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Ввести гостиничный сбор, по замыслу Минфина, после 1 января 2023 года смогут любые муниципальные образования и города федерального значения. Платить его будут постояльцы отелей, гостиниц, санаториев и других средств временного размещения или проживания. Предполагается, что максимальная ставка сбора составит 100 руб. с человека в сутки — точный ее размер будут устанавливать местные власти.

РБК направил запрос в Минфин.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Ростуризм, туристы, пандемия
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