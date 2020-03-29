Путин поручил определить пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ организовать постоянный экономический мониторинг и определить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее группа экономистов, среди которых профессор ВШЭ Константин Сонин и бывший главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев, выступила с заявлением о необходимости выделить правительством от 5 трлн до 10 трлн руб. на поддержку российского бизнеса в условиях пандемии нового коронавируса. Эксперты отметили, что введение ограничительных мер для сдерживания заболевания приведет к серьезному спаду экономической активности.

Для борьбы с экономическим кризисом государство должно пойти на масштабные меры и оказать особенную помощь малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и тем гражданам, кто остался без работы или перешел на частичную занятость, уточняется в заявлении.

В Кремле заявили 27 марта, что ознакомились с этим заявлением и рассмотрят его вместе с другими точками зрения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что итоговое решение примет руководство страны, выбрав наиболее верное предложение.