Данные туристов об оплате, визах и страховке отдали в обработку «Ростеху»

Судьбу «Электронной путевки», так и не заработавшего аналога ЕГАИС для турбизнеса, решил Владимир Путин. В ответ на обращение Ростуризма и «Ростеха» президент поручил назначить оператором системы одну из структур госкорпорации

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Поручение президента

Структура госкорпорации «Ростех» — АО «Национальные туристические технологии» — стала оператором информационной системы «Электронная путевка», сообщил РБК представитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм), которое выступает заказчиком системы. Еще 17 мая президент Владимир Путин дал поручение об определении «Национальных туристических технологий» оператором «Электронной путевки», уточнил собеседник РБК. По его словам, поручение стало результатом совместного обращения «Ростеха» и Ростуризма к президенту. Сейчас в правительстве ведется работа «по организации исполнения этого поручения», добавили в Ростуризме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. Представители курирующего туризм вице-премьера Ольги Голодец и Минкультуры, подведомственной организацией которого является Ростуризм, отказались от комментариев. Так же поступили и в пресс-службе «Ростеха».

Вопрос о назначении структуры «Ростеха» оператором «Электронной путевки» обсуждался в четверг, 21 июня, на заседании наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь», рассказал РБК ее директор Александр Осауленко. По его словам, туроператоров проинформировали о предложениях Ростуризма и «Ростеха» и «была резолюция Владимира Владимировича [Путина], что он с данными предложениями согласен».

Сейчас, согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ», туроператоры могут подключиться к «Электронной путевке» добровольно. Ростуризм и «Ростех» предложили «законодательное утверждение обязательности использования электронной путевки участниками рынка», рассказал представитель агентства. Бизнес предупрежден о том, что в ближайшей перспективе «Электронная путевка» станет обязательной, добавил Осауленко.

В электронный путь

Система «Электронная путевка», согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ», должна была заработать с 1 января 2018 года и стать, по замыслу Ростуризма, новым механизмом контроля за отраслью. С ее помощью туристы могут отслеживать по номеру путевки статус своего тура: информацию об оплате туроператором транспорта, проживания в гостинице, страховки, оформления визы и других услуг. Систему стоимостью 500 млн руб. по заказу Ростуризма с 2015 года разрабатывала группа «Астерос». Проектом интересовался и «Ростех»: в июле 2017 года входящий в госкорпорацию концерн «Радиоэлектронные технологии» договорился с Ростуризмом, что будет участвовать в развитии системы.

Но запустить «Электронную путевку» в срок не удалось: в конце 2017 года необходимые для ее запуска подзаконные акты не были приняты. Не готовы они полностью и сейчас. В Ростуризме уточнили, что этим вопросом занимается Минкультуры. В министерстве сообщили, что уже разработаны и приняты два приказа, еще два проекта постановления, необходимые для запуска системы, внесены в правительство и ожидают принятия.

Техническая разработка системы полностью завершена и готова к вводу в промышленную эксплуатацию, заявляли ранее в «Астеросе». Систему тестировали около ста туроператоров, среди которых ​НТК «Интурист», PAC Group, «ВИП Сервис», TUI Russia & CIS. Но в конце 2017 года ни один из опрошенных туроператоров не подтвердил РБК, что намерен полностью перейти на работу в системе. В «Электронной путевке» много технических недоработок, и ее необходимо совершенствовать, говорили туроператоры. Система не решает ни задачу защиты потребителя, ни задачу оздоровления рынка, отмечала в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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В конце марта АО «Астерос» подало заявление о банкротстве. В компании объясняли, что «специфика проектов» на рынке тяжелого инфраструктурного строительства и несвоевременное исполнение платежей некоторыми заказчиками «вызвали ограничения операционной деятельности компании и риски выполнения обязательств». Все работы в рамках заключенных контрактов по «Электронной путевке» были полностью выполнены, а система передана заказчику, заверяли в «Астеросе». Предполагалось, что Ростуризм, который стал оператором системы, проведет тендер на ее обслуживание.

В начале июня АТОР сообщала, что «Электронная путевка» больше не доступна участникам рынка: на сайте Ростуризма исчез раздел, из которого туроператоры могли зайти в систему. Именно к этому моменту завершился гарантийный срок, в течение которого группа «Астерос» должна была поддерживать и дорабатывать систему. По информации источников АТОР, в компании почти не осталось персонала, способного поддерживать систему, а местонахождение серверов, на которых она была размещена, неизвестно.

Кто владеет новым оператором «туристического ЕГАИС» АО «Национальные туристические технологии» было создано в ноябре 2017 года, основной вид деятельности — разработка компьютерного обеспечения, следует из данных СПАРК. Госкорпорации «Ростех» через дочернее АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» принадлежит 25% акций компании. Остальное равными долями распределено между ООО «Скиф» (владелец — Екатерина Малютина), ООО «Пальмиро» (Ольга Нефедова) и ООО «Столыпин» (Артур Смирнов). Все компании — партнеры госкорпорации были зарегистрированы весной и летом прошлого года.

Призрак комиссии

Структура «Ростеха» располагает технологическими возможностями для доработки и эксплуатации «Электронной путевки», считает гендиректор компании «ВИП Сервис» Дмитрий Горин. Он согласен с Ростуризмом, что система позволит обеспечить защиту туристов и сделать отрасль более прозрачной. Сейчас операторы выездного туризма, как уже писал РБК, экономят на отчислениях в фонды, предназначенные для защиты туристов в случае краха компаний, занижая количество отправленных на отдых туристов и стоимость туров. Например, одна фирма из Находки отчиталась о турах за границу средней стоимостью менее 2 руб.

«Электронная путевка» не учитывает реальных условий работы туроператоров, поэтому структура «Ростеха» не сможет доработать ее, не посоветовавшись с турбизнесом, отметила Ломидзе. По ее мнению, если система будет обязательной, в подзаконных актах должны быть прописаны обязательства туроператоров и порядок взаимодействия с системой.

При доработке и поэтапном вводе в эксплуатацию система может быть запущена в работу с 1 января 2019 года, через нее будет проходить более 20 млн туров в год, считает источник РБК, участвующий в обсуждении дальнейшей судьбы этого проекта. Обслуживание «Электронной путевки», по оценкам собеседника РБК, будет стоить структуре «Ростеха» более 1 млрд руб. в год без учета расходов на ее доработку. Даже если работа в системе будет бесплатной для ее участников, затраты крупного туроператора на интеграцию программного обеспечения составят не менее 2 млн руб., отметил собеседник РБК. Всего по состоянию на 22 июня 2018 года в Едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм, числились 4444 компании.

Если оператором «Электронной путевки» будет не Ростуризм, а частная структура, то вполне возможно, что новый оператор захочет взимать плату за пользование системой, высказал РБК опасения один из участников туристического рынка. Речь может идти и о плате за подключение и адаптацию системы или о комиссии за ее использование. По такой схеме, например, работает Транспортная клиринговая палата. Она предоставляет услуги взаиморасчета между авиакомпаниями, турагентами и клиентами и берет за оформление одного электронного билета комиссию не менее 185 руб.

У «Ростеха» уже есть проект, связанный с туристической и транспортной отраслями. В марте 2016 года госкорпорация завершила разработку системы бронирования авиабилетов. Она создавалась в партнерстве с аэропортом Внуково, в том числе для защиты данных пассажиров: сейчас российские авиакомпании пользуются западными системами бронирования, и данные хранятся за рубежом. Проект, получивший название «Национальная система бронирования», работает с прошлого года, его уже полностью внедрили авиакомпании «Азимут» и Atlas Global. Частично к этой системе подключились «Уральские авиалинии» и Utair, говорил в интервью «Ведомостям» совладелец аэропорта Виталий Ванцев. В разработку системы, по его словам, было вложено $50 млн.