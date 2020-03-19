Ростуризм посоветовал россиянам временно отказаться от поездок за границу
Из-за эпидемии нового коронавируса россиянам по возможности следует отказаться от поездок за рубеж, пока ситуация с заболеванием не стабилизируется. Соответствующую рекомендацию дал Ростуризм.
Россиянам, которые уже купили туры, ведомство посоветовало обратиться к турфирме с просьбой перенести дату путешествия на более поздний срок.
Самим же туроператорам Ростуризм рекомендовал временно приостановить отправку жителей страны за границу и «оказать максимальное содействие туристам в перебронировании» сроков путешествий.
В ведомстве ранее посоветовали тем, кто планирует отдых, путешествовать по России. В частности, глава ведомства Зарина Догузова отметила наличие выгодных туров в Краснодарский и Ставропольский края и Крым, а для культурно-познавательного отдыха россиянам предложили поехать в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань.