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Пандемия коронавируса ,  
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Ростуризм посоветовал россиянам временно отказаться от поездок за границу

Тем, кто уже приобрел туры, ведомство посоветовало обратиться к туроператору с просьбой перенести путешествие на более поздний срок
Фото: Zuma / ТАСС

Из-за эпидемии нового коронавируса россиянам по возможности следует отказаться от поездок за рубеж, пока ситуация с заболеванием не стабилизируется. Соответствующую рекомендацию дал Ростуризм.

Россиянам, которые уже купили туры, ведомство посоветовало обратиться к турфирме с просьбой перенести дату путешествия на более поздний срок.

Самим же туроператорам Ростуризм рекомендовал временно приостановить отправку жителей страны за границу и «оказать максимальное содействие туристам в перебронировании» сроков путешествий.

В ведомстве ранее посоветовали тем, кто планирует отдых, путешествовать по России. В частности, глава ведомства Зарина Догузова отметила наличие выгодных туров в Краснодарский и Ставропольский края и Крым, а для культурно-познавательного отдыха россиянам предложили поехать в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань.

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Вспышки нового коронавируса, впервые обнаруженного в китайском Ухане в конце прошлого года, позднее произошли в Европе и других странах. В рамках борьбы с эпидемией Ростуризм в конце февраля рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, где было выявлено большое число заразившихся. Позже ведомство сообщило, что попросит аиаперевозчиков вернуть турфирмам деньги за билеты в страны, поездки в которые не рекомендуются. 

12 марта Догузова назвала ситуацию с коронавирусом в стране беспрецедентной: турпоток из России сократился на 60%, а число въезжающих в страну иностранных туристов уменьшилось на 25–30%. За границей же оказались около 100 тыс. организованных российских туристов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Ростуризм, коронавирус
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