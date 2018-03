ИT-подрядчик Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 начал банкротство

Компания «Астерос», входящая в число крупнейших ИT-компаний России, подала иск о своем банкротстве. У подрядчика госпроектов, в том числе Олимпиады в Сочи, ЧМ-2018 и системы «Электронная путевка», были финансовые проблемы

Фото: скриншот googlemaps

Иск о банкротстве АО «Астерос» подало в Арбитражный суд Москвы 26 марта, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Детали в заявлении не уточняются.

В пресс-службе компании подтвердили факт подачи ее руководством заявления в арбитражный суд о признании «Астероса» банкротом и пояснили, что «Астерос» исторически работает на рынке «тяжелого» инфраструктурного строительства с длительными этапами реализации и долгосрочным финансированием. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 года вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», — сообщили РБК в компании.

В «Астеросе» подчеркнули, что группа продолжает операционную деятельность, а решение о банкротстве объяснили тем, что «удовлетворение требований нескольких кредиторов может привести к невозможности исполнения в полном объеме денежных обязательств перед другими кредиторами». Объемы и условия существующих договоренностей с кредиторами в компании отказались комментировать.

Из материалов на портале судов общей юрисдикции города Москвы следует, что в марте 2018 года сотрудники «Астероса» подали к компании 11 исков о взыскании невыплаченной заработной платы. Всего с начала года к ней со стороны разных юрлиц было подано около десятка исков на общую сумму 278 млн руб.

Группа компаний «Астерос» была создана в 1998 году, ее президентом и основным акционером является Юрий Бяков. Компания занимается разработкой информационных систем для госорганов, построением ИT-инфраструктуры, инженерных систем и телекоммуникационных решений на разного рода объектах — стадионах, гостиницах и др. С 2011 года «Астерос» заключил 320 госконтрактов на общую сумму 20,2 млрд руб., утверждает источник РБК, знакомый с его проектами. ​В частности, компания была подрядчиком по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и выполняет аналогичные функции в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на столичном стадионе «Лужники». В рейтинге крупнейших российских ИT-компаний, составленном РБК+, она в тот год заняла 14-е место.

Головной компанией АО «Астерос», по данным СПАРК, является кипрская Asteros Technology Solutions Holdings Limited. Из материалов кипрского реестра следует, что 10% компании напрямую принадлежит входящей в группу Всемирного банка International Finance Corporation (IFC), а основным ее владельцем является кипрская B&Partners Investments Ltd (90%). Через кипрскую B&Partners Investments Ltd компания Asteros принадлежит россиянам Юрию Бякову (82,59%), Борису Полякову (4,5%), Михаилу Гаврилову (0,71%), Ирине Макеевой (0,71%), Ольге Захаровой (0,71%) и кипрской JF Trustees Ltd (0,79%).

РБК направил вопросы Бякову. В пресс-службе IFC РБК уточнили, что корпорация в настоящий момент является миноритарным акционером Asteros c долей 2,5%, но от комментариев по поводу банкротства отказались.

Причиной банкротства могли стать финансовые проблемы из-за переориентации деятельности компании, считает основатель «Энвижн Груп» Антон Сушкевич. В последние годы «Астерос», по его словам, отошел от ИT-рынка и сконцентрировался на инженерных проектах и строительстве: компания предоставляла услуги генерального подряда застройщикам и собственникам зданий. «Ухудшение финансового положения может объясняться кассовыми разрывами. В сфере строительства компаниям нужно сначала инвестировать много собственных средств в здание, и только по окончании проекта она получает деньги. В последние годы даже крупные строительные компании испытывали сложности, а «Астерос» на этом рынке совсем нишевый игрок, поэтому ему выживать было еще сложнее. На мой взгляд, переориентация компании на строительство и инженерные проекты стала основной ошибкой собственников», — говорит Сушкевич.

Судьба туристов

Один из последних крупных проектов «Астероса» — информационная система «Электронная путевка», которую он с 2015 года разрабатывал по контракту с Ростуризмом. Система стоимостью около 500 млн руб. должна сделать туристический рынок более прозрачным и стать новым инструментом контроля за выполнением туроператорами своих обязательств, анонсировали в Ростуризме. Запуск системы планировался с 1 января 2018 года, но не состоялся: для этого необходим ряд нормативно-правовых актов, которые пока не приняты.

Работы по всем этапам проекта «Электронная путевка» в рамках заключенных контрактов были полностью выполнены, система сдана заказчику в декабре прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе «Астероса». Сейчас собственником и оператором информационной системы является Ростуризм, который впоследствии должен провести тендер на ее сервисное обслуживание, поясняет председатель ИT-комитета ассоциации туроператоров «Турпомощь» и член рабочей группы Ростуризма по «Электронной путевке», гендиректор компании-туроператора Click Voyage Игорь Козлов.

Банкротство «Астероса» не окажет никакого влияния на сроки ввода «Электронной путевки» в промышленную эксплуатацию, уверяют в Ростуризме. «Все работы по ранее заключенным контрактам выполнены компанией в полном объеме и приняты Ростуризмом. Система работает и полностью готова к запуску в промышленную эксплуатацию», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Комментируя текущий статус проекта, в Ростуризме сообщили, что часть этих документов уже утверждена приказами Минкультуры и направлена на госрегистрацию в Минюст, другая часть (проекты постановлений правительства) направлена в правительство. В Минкультуры на запрос РБК не ответили.

Ранее «Электронную путевку» уже начал тестировать ряд туроператоров (в том числе ​НТК «Интурист», PAC Group, «ВИП Сервис», TUI Russia & CIS). Но ни один из опрошенных РБК в конце 2017 года туроператоров не подтверждал, что намерен уже с 1 января перейти на полноценную работу в системе. Туроператор НТК «Интурист» отгружал данные в систему на этапе ее тестирования, для этого были созданы специальные тестовые путевки, которые передавались в «Электронную путевку» через шлюзы (каналы передачи данных от туроператоров в систему), говорит заместитель гендиректора компании Сергей Толчин. «Мы провели тестирование, все работает. Технически мы можем сегодня-завтра начать отгружать эти данные в систему при условии, что не будет конфликта с законом при передаче персональных данных. Но «Электронная путевка» пока не является обязательной», — добавил он.

Система не готова к работе, утверждает источник РБК на туристическом рынке. По его словам, с начала этого года никаких движений по доработке «Электронной путевки» не предпринималось. «Раз разработчик-исполнитель по госконтракту планирует обанкротиться, видимо, доводить ее до нормального рабочего состояния будет некому», — сетует собеседник РБК. Система нуждается в доработке, подтверждает гендиректор Click Voyage. «Астерос» выполнил техническое задание по контракту, но оно было написано в 2014 году, по сути, без привлечения турбизнеса и сейчас уже не очень соответствует текущей технологической и законодательной среде. Часть небольших вопросов можно было доработать во время гарантийного срока обслуживания: до 1 июня систему должны были продолжать тестировать и исправить недочеты. Но в системе уже необходимо дорабатывать более фундаментальные вещи, с помощью других средств и другими силами», — говорит Козлов.​